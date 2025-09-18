Secciones
Seguridad

Internaron al comisionado que causó la muerte de una ciclista

Aún no se conocieron los resultados del dosaje alcohólico que se le hizo al funcionario

EN AUDIENCIA. Carlos Juárez, comisionado de El Cercado. EN AUDIENCIA. Carlos Juárez, comisionado de El Cercado.
Hace 1 Hs

El comisionado rural del Cercado, acusado de haberle provocado la muerte a una ciclista hace semana, se encuentra internado por sufrir hipertensión y un ataque de diabetes. Por esa razón, sus defensores decidieron suspender la audiencia de impugnación de prisión preventiva que se le impuso y que vence mañana.

El auxiliar fiscal César Larri dijo que el jueves, pasadas las 20, en el kilómetro 4 de la ruta 325, Carlos Juárez, que conducía una VW Amarok, embistió a Silvia Robles (62 años), que circulaba en bicicleta, provocándole la muerte en el acto.

El representante del Ministerio Público confirmó que el funcionario se escapó y luego de dos horas, se presentó en la comisaría de Capitán Cáceres con la camioneta. Antes lo había hecho su hermano Jorge Juárez, que intentó hacer creer que él era el conductor del vehículo. Pero luego lo hizo el funcionario y desmintió esa versión.

“El análisis médico efectuado al acusado arrojó que tenía aliento etílico, evidencia que, junto a otras pruebas clínicas que se le hicieron, nos permiten sostener que conducía en estado ebriedad”, señaló Larri. “Es evidente que la presentación de su hermano haciéndose cargo del accidente era para evitar que se tuviera en cuenta ese agravante”, añadió durante el debate en el que solicitó que se le dictara la prisión preventiva por 30 días al acusarlo de homicidio agravado por haberse registrado con un vehículo motor, bajo la influencia de alcohol y por haberse dado a la fuga.

Un agasajo

Supuestamente, el funcionario participó de un festejo organizado por la comuna para agasajar a las docentes en su día. El accidente se registró minutos después de que el comisionado abandonara el lugar.

El juez Matías Graña aceptó la formulación de cargo, pero atendiendo los problemas de salud de Juárez, le dictó la preventiva por seis días o hasta que recibiera informes oficiales de médicos que le permitieran saber si está en condiciones de cumplir con la preventiva en un calabozo o con la modalidad de arresto domiciliario. Mañana debería haber otra audiencia para definir su situación.

“No estoy autorizado a declarar sobre ese punto”, explicó Ernesto Baaclini, uno de los defensores del funcionario. Fuentes judiciales confirmaron que hasta el cierre de esta edición no habían recibido los resultados del dosaje alcohólico que le practicaron el mismo día del accidente. Esta es una prueba fundamental, puesto que el nivel de alcohol en sangre es clave para determinar si debe ser considerado como un agravante.

El profesional tampoco quiso dar mayores precisiones sobre el estado de salud de Juárez. Sólo confirmó que se encontraba internado y que había sufrido este cuadro por el accidente. Sin el resultado del dosaje, al acusado sólo le corresponde responder por haberse fugado del lugar. En la audiencia dijo que, al darse cuenta de lo sucedido, entró en shock y decidió abandonar el lugar, pero que después se presentó en la comisaría para hacerse cargo del hecho.

