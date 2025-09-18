Internaron al comisionado que causó la muerte de una ciclista

“El análisis médico efectuado al acusado arrojó que tenía aliento etílico, evidencia que, junto a otras pruebas clínicas que se le hicieron, nos permiten sostener que conducía en estado ebriedad”, señaló Larri. “Es evidente que la presentación de su hermano haciéndose cargo del accidente era para evitar que se tuviera en cuenta ese agravante”, añadió durante el debate en el que solicitó que se le dictara la prisión preventiva por 30 días al acusarlo de homicidio agravado por haberse registrado con un vehículo motor, bajo la influencia de alcohol y por haberse dado a la fuga.