Secciones
Suscribite
Ingresar
Seguridad
El comisionado de El Cercado quedó aprehendido por un mortal accidente
El funcionario arrolló a una ciclista y se habría marchado del lugar. Sus allegados sostienen que habría intentado agredirlo. Esperan los resultados del dosaje alcohólico.
Compartir
Whatsapp
Facebook
X
Copiar dirección URL
Por
Gustavo Rodríguez
Hace 1 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas
Tucumán
San Miguel de Tucumán
Inseguridad vial
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Ingresó a robar a la casa de su vecino y días después lo asaltó con un arma de fuego
Lo más popular
Victoria Villarruel publicó un "inquietante" mensaje sobre la condena a Jair Bolsonaro en Brasil
Inseguridad vial: falleció el ciclista arrollado en el acceso a Villa Mariano Moreno
Cruces entre docentes y Mariano Campero durante la protesta contra el veto de financiamiento universitario
La Justicia condenó a la Provincia a indemnizar a la familia de Paola Tacacho, asesinada en 2020
"Rompevidrios”: a la cárcel por robo y por herir a dos policías
Osvaldo Jaldo: “El año 26 es el de la reforma electoral”
Más Noticias
Cruces entre docentes y Mariano Campero durante la protesta contra el veto de financiamiento universitario
La Justicia condenó a la Provincia a indemnizar a la familia de Paola Tacacho, asesinada en 2020
El inesperado cambio de look de Antonela Roccuzzo que mostró su estilista
Victoria Villarruel publicó un "inquietante" mensaje sobre la condena a Jair Bolsonaro en Brasil
Inseguridad vial: falleció el ciclista arrollado en el acceso a Villa Mariano Moreno
Hay alerta amarilla por vientos fuertes en seis provincias: pronostican lluvias para los próximos días
Usurpaciones: la Provincia aspira a recuperar 1.000 hectáreas hasta fin de año
"Rompevidrios”: a la cárcel por robo y por herir a dos policías
Comentarios
Navegá sin límites por $134 por día
Suscribite
Secciones
Portada
Último momento
Notas exclusivas
Política
Seguridad
Economía
Mundo
Sociedad
Deportes
Opinión
Cultura
Espectáculos
LG Play
LG Literaria
Fotografía
Servicios y empresas
INTERNACIONAL
España
Chile
Sitios LA GACETA
Club La Gaceta
Clasificados
Fúnebres
Institucional
Marketing y publicidad
Contacto
Portada
Juguemos
Numeros de oro
Newsletter
Edición impresa
Club La Gaceta
Ver Más