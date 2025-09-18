Una mujer quiso ingresar cocaína a una comisaría y un joven circulaba en la vía pública con la droga. Ambos episodios ocurrieron durante el martes 16 de septiembre. El primero tuvo lugar en la comisaría seccional 10° durante la requisa de insumos que las personas llevan para sus familiares alojados allí.
Una mujer se presentó en la dependencia policial con bolsas de ropa y alimentos destinadas a un recluso, implicado en un caso de robo, y al momento de pasar por el control de rutina, los uniformados detectaron que entre los elementos que pretendía entregarle al mismo se encontraba una campera tipo “chorizo” que tenía varias roturas y costuras abiertas.
Ravioles de cocaína
Los efectivos registraron el interior de la prenda y encontraron 10 ravioles de cocaína. Ante ello, dieron intervención a la Dirección Drogas Peligrosas (Didrop) Capital y la Fiscalía ordenó que la mujer quede afectada a una causa por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes.
El segundo hecho fue durante la noche. Un joven de 24 años caminaba por la vía pública en Banda del Río Salí. Al llegar a la intersección de las calles Camino del Carmen y Pasaje Rayman fue sorprendido por efectivos de la División de Patrulla Motorizada del Municipio que realizaban recorridos preventivos por la zona.
Al requisarlo, los patrulleros hallaron entre sus prendas 19 ravioles de cocaína.
El joven fue trasladado a la comisaría de Banda del Río Salí, donde quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Narcomenudeo, cuyas autoridades ordenador el secuestro de la droga.