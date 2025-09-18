Inicio de Rosh Hashaná: la comunidad judía le dará la bienvenida al año 5786

La víspera de la primera noche será el lunes, con encendido de velas a las 18.59 y Arvit a las 20. El martes, primer día de Rosh Hashaná, Shajarit se realizará a las 9.30, la lectura de la Torá a las 10.45, el sonido del shofar a las 11.45 y Musaf a las 12. El martes, se encenderán las velas a las 19.52 y el rezo de Arvit será a las 20. El miércoles, se repetirá el mismo orden: Shajarit a las 9.30, Torá a las 10.45, shofar a las 11.45 y Musaf a las 12.