Inicio de Rosh Hashaná: la comunidad judía le dará la bienvenida al año 5786

La comunidad judía iniciará este lunes la festividad de Rosh Hashaná, que marca el comienzo del año 5786 en el calendario hebreo. La celebración se extenderá hasta el anochecer del miércoles con oraciones, toques de shofar y encendido de velas.
La víspera de la primera noche será el lunes, con encendido de velas a las 18.59 y Arvit a las 20. El martes, primer día de Rosh Hashaná, Shajarit se realizará a las 9.30, la lectura de la Torá a las 10.45, el sonido del shofar a las 11.45 y Musaf a las 12. El martes, se encenderán las velas a las 19.52 y el rezo de Arvit será a las 20. El miércoles, se repetirá el mismo orden: Shajarit a las 9.30, Torá a las 10.45, shofar a las 11.45 y Musaf a las 12.
Las jornadas de reflexión continuarán con Tzom Gedaliahu el jueves 25, ayuno que irá de 5.58 a 19.47. El viernes 26 se encenderán las velas a las 19.01 y Arvit será a las 20. El sábado habrá Shajarit a las 10.30, lectura de la Torá a las 11.30 y Musaf a las 12.30. El domingo se realizará un acto en el cementerio Israelita en memoria de los Kedoshim a las 11.
Iom Kipur comenzará el 1 de octubre con encendido de velas a las 19.03, ayuno a las 19.15 y Kol Nidrei a las 19.45. El jueves 2, Shajarit será a las 9.30, lectura de la Torá a las 11, Izkor a las 13, Musaf a las 14. Meditación a las 16, Minjá a las 17, Neila a las 18 y Arvit a las 19.30. Toque del shofar y fin del ayuno a las 20.05.