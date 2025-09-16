Bakú recibe a la Fórmula 1 con Franco Colapinto soñando en grande y Pierre Gasly anticipando el caos

La Fórmula 1 desembarca este fin de semana en Azerbaiyán y el circuito urbano de Bakú ya empieza a marcar la agenda. Para Franco Colapinto significará volver al escenario donde en 2024 sumó sus primeros puntos en la categoría, mientras que Pierre Gasly lo recuerda por el podio que alcanzó en 2021. Ambos pilotos de Alpine llegan con antecedentes positivos, aunque la actualidad del equipo no invite al optimismo.
El argentino de 22 años expresó su entusiasmo por regresar a un trazado que le trae recuerdos imborrables. “Estoy listo para volver a Bakú, el lugar donde conseguí mis primeros puntos en Fórmula 1 el año pasado. Me siento bien en el auto, a pesar de que Monza fue un reto para nosotros. Estuve en Enstone la semana pasada para prepararme y espero que podamos aprovechar las oportunidades”, dijo. Colapinto recordó también lo especial del entorno. “Correr con las vistas de la ciudad vieja y de las Flame Towers lo convierte en uno de los circuitos más lindos del calendario”, afirmó.
Gasly, por su parte, puso el foco en los desafíos que plantea el trazado. “Las largas rectas y la estrecha sección del castillo, con los muros tan cerca, implican un alto riesgo de momentos caóticos. En Bakú puede pasar cualquier cosa, por eso debemos asegurarnos de estar en la mejor posición para capitalizar esas situaciones”, manifestó. El francés también repasó su preparación, que incluyó sesiones en el simulador de Enstone y una escala en París para un evento de pádel con Alpine.
El mensaje de ambos es claro y el fin de semana no será sencillo para Alpine, pero en una pista como Bakú las carreras suelen definirse por detalles inesperados. Los pilotos lo saben y coinciden en la fórmula de estar atentos, evitar errores y esperar la oportunidad justa.
El recuerdo que alimenta la ilusión
El año pasado Colapinto alcanzó su mejor resultado en F1 en este circuito, con un octavo puesto que lo metió en la historia del automovilismo argentino. Gasly, en tanto, también sabe lo que es subir al podio en Azerbaiyán. Esa experiencia será un plus anímico para un equipo que atraviesa una temporada irregular y que necesita cortar una racha adversa.
Bakú combina sectores opuestos desde la estrechez de la Castle Section, apenas 7,6 metros de ancho, entre murallas reconocidas como Patrimonio Mundial por la UNESCO, hasta la recta de dos kilómetros, la más larga del calendario, que favorece los sobrepasos y potencia la imprevisibilidad. De allí que las ediciones recientes del GP hayan estado cargadas de sorpresas, con coches de seguridad recurrentes y finales dramáticos.
Agenda del GP de Azerbaiyán
Viernes 19 de septiembre
- Práctica Libre 1: 5.30
- Práctica Libre 2: 9 horas
Sábado 20 de septiembre
- Práctica Libre 3: 5.30
- Clasificación: 9
Domingo 21 de septiembre
- Carrera: 8
Con esa hoja de ruta, Colapinto y Gasly buscarán que Bakú vuelva a ser sinónimo de buenas noticias para Alpine.