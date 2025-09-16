Bakú recibe a la Fórmula 1 con Franco Colapinto soñando en grande y Pierre Gasly anticipando el caos

El argentino de 22 años expresó su entusiasmo por regresar a un trazado que le trae recuerdos imborrables. “Estoy listo para volver a Bakú, el lugar donde conseguí mis primeros puntos en Fórmula 1 el año pasado. Me siento bien en el auto, a pesar de que Monza fue un reto para nosotros. Estuve en Enstone la semana pasada para prepararme y espero que podamos aprovechar las oportunidades”, dijo. Colapinto recordó también lo especial del entorno. “Correr con las vistas de la ciudad vieja y de las Flame Towers lo convierte en uno de los circuitos más lindos del calendario”, afirmó.