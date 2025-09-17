Secciones
DeportesFútbol

Kun Agüero habló de Milei y la política argentina: “Hay que apoyar lo que la gente votó”

El exdelantero de la Selección se refirió al hambre en el país, a su experiencia personal en la infancia y llamó a respaldar la decisión popular tras el triunfo de Javier Milei.

Kun Agüero habló sobre Milei. Kun Agüero habló sobre Milei.
Hace 1 Hs

A menos de un mes de las elecciones legislativas, Sergio “Kun” Agüero volvió a ser noticia por sus declaraciones sobre la política argentina y el gobierno de Javier Milei. El exdelantero de la Selección, que en los últimos años se consolidó como una voz influyente también fuera del fútbol, habló sin rodeos sobre la situación social y la necesidad de respaldar la voluntad popular.

En un vivo que rápidamente se viralizó en redes sociales, Agüero abordó el tema del hambre y recordó su propia experiencia de chico: “El no tener para comer existe hace años. Yo cuando era chico no teníamos para comer con mis compañeros”.

Consultado sobre la gestión actual, el “Kun” llamó a aceptar el resultado de las urnas: “Creo que el país a veces está bien, a veces está mal. Yo creo que, al final, tenemos que apoyar lo que hoy está. La gente toma una decisión: ¿cambiamos o no cambiamos? Bueno, cambiamos. Entonces hay que apoyar lo que la gente votó”.

Finalmente, expresó su fastidio por la grieta política: “Me da bronca esas peleas que me parece que, en mi opinión, no tiene sentido”.

Las palabras del exfutbolista generaron reacciones de todo tipo: apoyo, críticas y un nuevo debate en torno a su figura pública.

Temas Sergio "Kun" AgüeroJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Diputados rechazó los vetos de Milei al financiamiento del Garrahan y las universidades
1

Diputados rechazó los vetos de Milei al financiamiento del Garrahan y las universidades

¿Qué pronostican las encuestas que maneja Jaldo?
2

¿Qué pronostican las encuestas que maneja Jaldo?

Cederían tierras de Campo Norte para canchas de rugby y hockey
3

Cederían tierras de Campo Norte para canchas de rugby y hockey

Caputo confirmó que el Tesoro no comprará más dólares al valor actual y explicó la estrategia cambiaria
4

Caputo confirmó que el Tesoro no comprará más dólares al valor actual y explicó la estrategia cambiaria

El tiempo en Tucumán: anuncian una jornada inestable con nubosidad, calor y algunas lluvias
5

El tiempo en Tucumán: anuncian una jornada inestable con nubosidad, calor y algunas lluvias

Elecciones 2025: ¿Cuántas bancas de diputados prevé sacar Jaldo?
6

Elecciones 2025: ¿Cuántas bancas de diputados prevé sacar Jaldo?

Más Noticias
Diputados rechazó los vetos de Milei al financiamiento del Garrahan y las universidades

Diputados rechazó los vetos de Milei al financiamiento del Garrahan y las universidades

Encuesta: ¿Estás de acuerdo con la creación del barrio 25 de Mayo alrededor del Monumental?

Encuesta: ¿Estás de acuerdo con la creación del barrio 25 de Mayo alrededor del Monumental?

Caputo confirmó que el Tesoro no comprará más dólares al valor actual y explicó la estrategia cambiaria

Caputo confirmó que el Tesoro no comprará más dólares al valor actual y explicó la estrategia cambiaria

Agenda de TV de hoy: ¿dónde ver en vivo River vs Palmeiras por la Libertadores?

Agenda de TV de hoy: ¿dónde ver en vivo River vs Palmeiras por la Libertadores?

Catherine Fulop se cayó del escenario en pleno show de Erreway: “¡Estoy viva!”

Catherine Fulop se cayó del escenario en pleno show de Erreway: “¡Estoy viva!”

Rige una alerta por tormentas con actividad eléctrica en siete provincias: ¿a qué hora se largará el agua?

Rige una alerta por tormentas con actividad eléctrica en siete provincias: ¿a qué hora se largará el agua?

El particular lugar donde debemos guardar las bananas para que duren más tiempo

El particular lugar donde debemos guardar las bananas para que duren más tiempo

¿Qué pronostican las encuestas que maneja Jaldo?

¿Qué pronostican las encuestas que maneja Jaldo?

Comentarios