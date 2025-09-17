Kun Agüero habló de Milei y la política argentina: “Hay que apoyar lo que la gente votó”

A menos de un mes de las elecciones legislativas, Sergio “Kun” Agüero volvió a ser noticia por sus declaraciones sobre la política argentina y el gobierno de Javier Milei. El exdelantero de la Selección, que en los últimos años se consolidó como una voz influyente también fuera del fútbol, habló sin rodeos sobre la situación social y la necesidad de respaldar la voluntad popular.