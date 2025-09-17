Diego Simeone explotó en Anfield y fue expulsado tras el gol agónico del Liverpool

El incidente ocurrió en el minuto 92, cuando Virgil van Dijk marcó de cabeza el gol de la victoria para los “Reds” en Anfield. El festejo desató la euforia en las tribunas y un hincha celebró el tanto frente al propio Simeone. El “Cholo” reaccionó con furia y tuvo que ser contenido por auxiliares del Atlético y personal de seguridad.