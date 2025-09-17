Secciones
DeportesFútbol

Diego Simeone explotó en Anfield y fue expulsado tras el gol agónico del Liverpool

El DT del Atlético de Madrid tuvo un cruce con un hincha y terminó discutiendo con el cuarto árbitro. Tras la derrota, cuestionó la seguridad en el estadio y denunció insultos constantes durante el partido.

Simeone se insultó con los hinchas de Liverpool. Simeone se insultó con los hinchas de Liverpool.
Hace 1 Hs

El debut del Atlético de Madrid en la Champions League estuvo marcado no solo por la derrota 3-2 frente al Liverpool, sino también por un polémico final que tuvo como protagonista a Diego Simeone. El entrenador argentino fue expulsado en tiempo de descuento, tras un tenso cruce con un hincha local y posteriores reclamos al cuerpo arbitral.

El incidente ocurrió en el minuto 92, cuando Virgil van Dijk marcó de cabeza el gol de la victoria para los “Reds” en Anfield. El festejo desató la euforia en las tribunas y un hincha celebró el tanto frente al propio Simeone. El “Cholo” reaccionó con furia y tuvo que ser contenido por auxiliares del Atlético y personal de seguridad.

Lejos de calmarse, el técnico argentino trasladó su enojo al cuarto árbitro y terminó viendo la tarjeta roja en los segundos finales del encuentro.

La palabra del “Cholo”

Tras el partido, Simeone cuestionó la seguridad en el estadio y denunció insultos recibidos durante todo el juego: “Siempre se habla de cuidar, de respetar… pero te insultan durante todo el partido desde atrás”.

Aunque reconoció que su reacción no era justificable, explicó: “Después de 90 minutos de insultos no es fácil”. Además, pidió que el Liverpool identifique al responsable: “Ojalá tenga consecuencias”.

El entrenador cerró con autocrítica: “El que tiene que estar en calma soy yo, pero a veces es difícil soportar los gestos y los insultos”.

Temas Diego SimeoneClub Atlético de MadridChampions LeagueLiverpool Football Club
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Diputados rechazó los vetos de Milei al financiamiento del Garrahan y las universidades
1

Diputados rechazó los vetos de Milei al financiamiento del Garrahan y las universidades

¿Qué pronostican las encuestas que maneja Jaldo?
2

¿Qué pronostican las encuestas que maneja Jaldo?

Cederían tierras de Campo Norte para canchas de rugby y hockey
3

Cederían tierras de Campo Norte para canchas de rugby y hockey

Caputo confirmó que el Tesoro no comprará más dólares al valor actual y explicó la estrategia cambiaria
4

Caputo confirmó que el Tesoro no comprará más dólares al valor actual y explicó la estrategia cambiaria

El tiempo en Tucumán: anuncian una jornada inestable con nubosidad, calor y algunas lluvias
5

El tiempo en Tucumán: anuncian una jornada inestable con nubosidad, calor y algunas lluvias

Elecciones 2025: ¿Cuántas bancas de diputados prevé sacar Jaldo?
6

Elecciones 2025: ¿Cuántas bancas de diputados prevé sacar Jaldo?

Más Noticias
Diputados rechazó los vetos de Milei al financiamiento del Garrahan y las universidades

Diputados rechazó los vetos de Milei al financiamiento del Garrahan y las universidades

Encuesta: ¿Estás de acuerdo con la creación del barrio 25 de Mayo alrededor del Monumental?

Encuesta: ¿Estás de acuerdo con la creación del barrio 25 de Mayo alrededor del Monumental?

Caputo confirmó que el Tesoro no comprará más dólares al valor actual y explicó la estrategia cambiaria

Caputo confirmó que el Tesoro no comprará más dólares al valor actual y explicó la estrategia cambiaria

Agenda de TV de hoy: ¿dónde ver en vivo River vs Palmeiras por la Libertadores?

Agenda de TV de hoy: ¿dónde ver en vivo River vs Palmeiras por la Libertadores?

Catherine Fulop se cayó del escenario en pleno show de Erreway: “¡Estoy viva!”

Catherine Fulop se cayó del escenario en pleno show de Erreway: “¡Estoy viva!”

Rige una alerta por tormentas con actividad eléctrica en siete provincias: ¿a qué hora se largará el agua?

Rige una alerta por tormentas con actividad eléctrica en siete provincias: ¿a qué hora se largará el agua?

El particular lugar donde debemos guardar las bananas para que duren más tiempo

El particular lugar donde debemos guardar las bananas para que duren más tiempo

¿Qué pronostican las encuestas que maneja Jaldo?

¿Qué pronostican las encuestas que maneja Jaldo?

Comentarios