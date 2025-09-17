Diego Simeone explotó en Anfield y fue expulsado tras el gol agónico del Liverpool

El debut del Atlético de Madrid en la Champions League estuvo marcado no solo por la derrota 3-2 frente al Liverpool, sino también por un polémico final que tuvo como protagonista a Diego Simeone. El entrenador argentino fue expulsado en tiempo de descuento, tras un tenso cruce con un hincha local y posteriores reclamos al cuerpo arbitral.
El incidente ocurrió en el minuto 92, cuando Virgil van Dijk marcó de cabeza el gol de la victoria para los “Reds” en Anfield. El festejo desató la euforia en las tribunas y un hincha celebró el tanto frente al propio Simeone. El “Cholo” reaccionó con furia y tuvo que ser contenido por auxiliares del Atlético y personal de seguridad.
Lejos de calmarse, el técnico argentino trasladó su enojo al cuarto árbitro y terminó viendo la tarjeta roja en los segundos finales del encuentro.
La palabra del “Cholo”
Tras el partido, Simeone cuestionó la seguridad en el estadio y denunció insultos recibidos durante todo el juego: “Siempre se habla de cuidar, de respetar… pero te insultan durante todo el partido desde atrás”.
Aunque reconoció que su reacción no era justificable, explicó: “Después de 90 minutos de insultos no es fácil”. Además, pidió que el Liverpool identifique al responsable: “Ojalá tenga consecuencias”.
El entrenador cerró con autocrítica: “El que tiene que estar en calma soy yo, pero a veces es difícil soportar los gestos y los insultos”.