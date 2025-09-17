Con caños y un récord, Franco Mastantuono revolucionó a Real Madrid en la Champions League

Récord y proyección internacional

Con apenas 18 años y 33 días, Mastantuono se convirtió en el jugador más joven de la historia del Real Madrid en ser titular en un partido de Champions, superando a su compañero Endrick. Solo lo supera Lionel Messi, que con 17 años y 166 días debutó de inicio en la competencia con el Barcelona en 2004. Al ser reemplazado por Brahim Díaz, el juvenil recibió una ovación que selló una noche en la que no marcó goles, pero dejó claro que el club blanco acaba de sumar una joya con proyección mundial.