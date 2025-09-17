Con caños y un récord, Franco Mastantuono revolucionó a Real Madrid en la Champions League

El estreno de Franco Mastantuono en la Champions League con la camiseta del Real Madrid fue inolvidable. El juvenil argentino arrancó como titular en el estadio Santiago Bernabéu y tuvo una participación destacada en la victoria 2-1 sobre el Olympique de Marsella, en la primera jornada del certamen europeo más importante.
La apuesta de Xabi Alonso de incluirlo desde el arranque, incluso dejando en el banco a figuras como Vinicius Júnior, representó un fuerte respaldo al talento del ex River Plate. Este fue su cuarto encuentro oficial con el equipo merengue y el tercero que inicia desde el inicio, confirmando la confianza del cuerpo técnico.
Durante los 62 minutos que permaneció en el campo, Mastantuono mostró personalidad y calidad técnica. Pidió siempre la pelota, intentó desequilibrar y exhibió recursos como gambetas, tres caños y remates al arco. Una de las más claras llegó tras recuperar el balón a Facundo Medina y encarar a la defensa: definió con potencia, pero el disparo dio en el palo custodiado por Gerónimo Rulli. También probó desde afuera del área después de una asistencia de Kylian Mbappé, acción que obligó a otra buena respuesta del arquero argentino.
La confianza del mediocampista quedó reflejada en cada jugada. Se animó a eludir a tres rivales en el área, aunque terminó encerrado antes de rematar, y hasta se dio el lujo de tirar un caño dentro de la zona de peligro. Ya en el complemento volvió a probar con un zurdazo desde media distancia que otra vez encontró a Rulli bien ubicado.
Récord y proyección internacional
Con apenas 18 años y 33 días, Mastantuono se convirtió en el jugador más joven de la historia del Real Madrid en ser titular en un partido de Champions, superando a su compañero Endrick. Solo lo supera Lionel Messi, que con 17 años y 166 días debutó de inicio en la competencia con el Barcelona en 2004. Al ser reemplazado por Brahim Díaz, el juvenil recibió una ovación que selló una noche en la que no marcó goles, pero dejó claro que el club blanco acaba de sumar una joya con proyección mundial.