Rosario Central fue sancionado por banderas obscenas contra Cristian Fabbiani

El empate 1-1 de Rosario Central frente a Boca Juniors en el Gigante de Arroyito dejó un saldo extra deportivo que generó polémica y sanciones. Durante el partido, se desplegaron en la platea y en la popular del estadio banderas obscenas dirigidas a Cristian Fabbiani, actual DT de Newell’s, que rápidamente se viralizaron en redes sociales.
Una de las banderas mostraba al personaje “Canaya” creado por Fontanarrosa junto a Fabbiani caricaturizado como Fiona de Shrek. En otro sector, en la Popular Regatas, se colgó un trapo con forma de pene y la leyenda “siempre lo tendrás”, proyectando un líquido sobre otra bandera con el rostro del exdelantero.
Ante estos hechos, el Ministerio de Seguridad de Santa Fe impuso sanciones para el próximo encuentro del domingo ante Talleres: prohibición de banderas en la platea del río y la popular Regatas, y veto al ingreso de instrumentos de percusión y viento en ese sector. Además, desde la dirigencia reconocen que podría aplicarse una multa económica por parte de la Liga Profesional.
El descargo del club y de Belloso
La Comisión Directiva de Rosario Central repudió lo sucedido, asegurando que “esta forma obscena de manifestarse no representa al club” y comprometiéndose a evitar que se repita. También llamaron a los hinchas a vivir la pasión “de manera responsable y respetuosa”.
Por su parte, el presidente Gonzalo Belloso se disculpó públicamente con Fabbiani, a quien definió como “un amigo del fútbol desde hace más de 25 años”, y remarcó que Central debe ser sinónimo de fiesta y no de provocaciones ofensivas.