Rosario Central fue sancionado por banderas obscenas contra Cristian Fabbiani

Ante estos hechos, el Ministerio de Seguridad de Santa Fe impuso sanciones para el próximo encuentro del domingo ante Talleres: prohibición de banderas en la platea del río y la popular Regatas, y veto al ingreso de instrumentos de percusión y viento en ese sector. Además, desde la dirigencia reconocen que podría aplicarse una multa económica por parte de la Liga Profesional.