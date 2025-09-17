Los refuerzos europeos que potencian a Palmeiras para la Copa Libertadores

Abel Ferreira, en el centro de la escena

El entrenador portugués sigue siendo un factor diferencial. Con diez títulos en cinco años, Abel Ferreira se convirtió en el DT más exitoso de la historia reciente del club. No obstante, atraviesa un clima enrarecido: la eliminación en la Copa de Brasil y la final perdida del Paulista ante Corinthians dejaron heridas abiertas, a las que se sumó el malestar de la hinchada por un viaje personal a Portugal en plena fecha FIFA.