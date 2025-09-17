Los refuerzos europeos que potencian a Palmeiras para la Copa Libertadores

Palmeiras sigue consolidando su imagen de gigante sudamericano. El club paulista, bicampeón de América en 2020 y 2021, semifinalista en 2022 y 2023, y actual protagonista del Brasileirao, no solo exhibe poderío futbolístico sino también económico. Su última apuesta fueron tres refuerzos llegados desde Europa, con la mira puesta en la Copa Libertadores, donde ahora enfrentará a River en cuartos de final.
Tres apuestas de peso
El “Verdão” sorprendió en el mercado con la llegada de Andreas Pereira, volante del Fulham de la Premier League, por una cifra cercana a los 10 millones de euros. A sus 28 años, Pereira aporta jerarquía internacional y se suma a un mediocampo que ya cuenta con Raphael Veiga y el argentino Aníbal Moreno.
El lateral izquierdo Jefté, de apenas 21 años, fue adquirido por 7 millones de dólares al Rangers de Escocia. Con proyección ofensiva y dinámica, es una apuesta a futuro, pero también una alternativa inmediata para reforzar un sector clave.
El tercer refuerzo es Carlos Miguel, arquero que llega desde Nottingham Forest a cambio de 4 millones de dólares. Con Weverton aún como referente en el arco, la dirigencia piensa a largo plazo: Miguel está llamado a ser el heredero bajo los tres palos.
Un plantel de lujo
A estas incorporaciones se suman nombres que explican por qué Palmeiras es considerado un “cuco” en la Libertadores. En defensa, el paraguayo Gustavo Gómez sigue siendo una muralla y líder indiscutido. En la mitad de la cancha, Raphael Veiga marca el pulso de un equipo que combina experiencia y talento, mientras que Aníbal Moreno aporta despliegue y quite.
En ataque, la variedad es letal: el experimentado Felipe Anderson, el ex Barcelona Vitor Roque y el argentino Juan Manuel López, de reciente convocatoria a la Selección, conforman un frente ofensivo de nivel internacional. A esto se suma el aporte del argentino Agustín Giay, consolidado en el lateral derecho desde su arribo de San Lorenzo.
Bajas sensibles y recambio
El poderío del plantel también se explica en su capacidad para renovarse tras pérdidas importantes. Palmeiras sufrió las salidas del colombiano Richard Ríos al Benfica y del juvenil Estevao al Chelsea, joya de apenas 17 años que ya debutó en Inglaterra. Sin embargo, supo anticiparse al mercado con la incorporación de Ramón Sosa, adquirido al Nottingham Forest meses atrás por 15 millones de euros.
Abel Ferreira, en el centro de la escena
El entrenador portugués sigue siendo un factor diferencial. Con diez títulos en cinco años, Abel Ferreira se convirtió en el DT más exitoso de la historia reciente del club. No obstante, atraviesa un clima enrarecido: la eliminación en la Copa de Brasil y la final perdida del Paulista ante Corinthians dejaron heridas abiertas, a las que se sumó el malestar de la hinchada por un viaje personal a Portugal en plena fecha FIFA.
Aun así, Ferreira mantiene su aura ganadora y sabe que la Libertadores es la vara con la que se lo juzgará.
Lo que viene: prueba de fuego ante River
Con seis triunfos en fase de grupos, un 4-0 a Universitario en Lima y el beneficio de definir todas sus series en casa gracias a su puntaje ideal, Palmeiras llega a cuartos con un presente implacable. Su choque con River, dirigido por Marcelo Gallardo, promete ser una final anticipada.
El “Verdão” se apoya en su historia reciente, su plantel estelar y sus millonarios refuerzos para ir por otra Libertadores. Y si algo quedó claro, es que el gigante brasileño no se conforma: siempre encuentra la manera de ser más fuerte.