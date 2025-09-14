"Belén" y todos los estrenos de Amazon Prime para septiembre de 2025

Amazon Prime Video preparó para septiembre de 2025 una cartelera llena de estrenos que buscan conquistar a todos los públicos. Este mes llegan series muy esperadas, películas exitosas y documentales que estarán disponibles en la Argentina y Latinoamérica, con propuestas que abarcan acción, comedia, drama y suspenso. Un punto destacado de las novedades es el lanzamiento de "Belén", largometraje basado en una historia tucumana.
Entre los lanzamientos más destacados se encuentra "Gen V", el spin-off de "The Boys", que regresa el 17 de septiembre con una segunda temporada cargada de conflictos universitarios y acción de superhéroes. También llega el 24 de septiembre "Hotel Costiera", un thriller de misterio en la costa italiana, y el 11, el documental "Tribute", que recorre la historia de los videojuegos en España.
El catálogo cinematográfico incluye títulos como "Venom", con Tom Hardy, el 8 de septiembre, y el 14, "La monja", que expande el universo de "El conjuro". Además, se suman películas familiares y de ciencia ficción como "La gran aventura LEGO" y "Life: vida inteligente", el 6 de septiembre.
Un estreno muy esperado por los tucumanos es "Belén", una producción original con fuerte componente social y emocional. El filme dirigido por Dolores Fonzi se estrena el 18 de este mes en los cines y, posteriormente, en Amazon.
Los estrenos de septiembre, fecha por fecha
Entre otras novedades, se destacan las siguientes.
1 de septiembre: "The Runarounds", serie musical juvenil sobre un grupo de amigos que forma una banda.
10 de septiembre: "La novia", drama intimista con un oscuro secreto en la vida de la protagonista.
11 de septiembre: "Tribute", documental sobre videojuegos.
17 de septiembre: "Gen V" (Temporada 2).
24 de septiembre: "Hotel Costiera".
Películas destacadas:
6 de septiembre: "La gran aventura LEGO".
8 de septiembre: "Venom".
14 de septiembre: "La monja".
15 de septiembre: "Life: vida inteligente".
18 de septiembre: "Jóvenes titanes en acción" y "Belén".
19 de septiembre: "Te atrapé (TAG)".
Septiembre se perfila como un mes ideal para maratones en casa, con propuestas para todos los gustos y edades. Desde superhéroes hasta dramas emotivos y documentales que cuentan historias únicas, Prime Video consolida su estrategia de ofrecer contenido semanal de alto nivel y producciones internacionales de calidad.