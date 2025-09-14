Secciones
EspectáculosTV, Cine y Series

"Belén" y todos los estrenos de Amazon Prime para septiembre de 2025

Desde la película basada en hechos reales de Tucumán hasta "Gen V" y "Venom", estas novedades combinan acción, comedia y drama.

UN CASO DE TUCUMÁN. En septiembre, Amazon estrenará la película Belén que tiene entre sus artífices a Dolores Fonzi. / ARCHIVO UN CASO DE TUCUMÁN. En septiembre, Amazon estrenará la película "Belén" que tiene entre sus artífices a Dolores Fonzi. / ARCHIVO
Hace 13 Min

Amazon Prime Video preparó para septiembre de 2025 una cartelera llena de estrenos que buscan conquistar a todos los públicos. Este mes llegan series muy esperadas, películas exitosas y documentales que estarán disponibles en la Argentina y Latinoamérica, con propuestas que abarcan acción, comedia, drama y suspenso. Un punto destacado de las novedades es el lanzamiento de "Belén", largometraje basado en una historia tucumana.

Entre los lanzamientos más destacados se encuentra "Gen V", el spin-off de "The Boys", que regresa el 17 de septiembre con una segunda temporada cargada de conflictos universitarios y acción de superhéroes. También llega el 24 de septiembre "Hotel Costiera", un thriller de misterio en la costa italiana, y el 11, el documental "Tribute", que recorre la historia de los videojuegos en España.

El catálogo cinematográfico incluye títulos como "Venom", con Tom Hardy, el 8 de septiembre, y el 14, "La monja", que expande el universo de "El conjuro". Además, se suman películas familiares y de ciencia ficción como "La gran aventura LEGO" y "Life: vida inteligente", el 6 de septiembre.

Un estreno muy esperado por los tucumanos es "Belén", una producción original con fuerte componente social y emocional. El filme dirigido por Dolores Fonzi se estrena el 18 de este mes en los cines y, posteriormente, en Amazon.

Los estrenos de septiembre, fecha por fecha

Entre otras novedades, se destacan las siguientes.

1 de septiembre: "The Runarounds", serie musical juvenil sobre un grupo de amigos que forma una banda.

10 de septiembre: "La novia", drama intimista con un oscuro secreto en la vida de la protagonista.

11 de septiembre: "Tribute", documental sobre videojuegos.

17 de septiembre: "Gen V" (Temporada 2).

24 de septiembre: "Hotel Costiera".

Películas destacadas:

6 de septiembre: "La gran aventura LEGO".

8 de septiembre: "Venom".

14 de septiembre: "La monja".

15 de septiembre: "Life: vida inteligente".

18 de septiembre: "Jóvenes titanes en acción" y "Belén".

19 de septiembre: "Te atrapé (TAG)".

Septiembre se perfila como un mes ideal para maratones en casa, con propuestas para todos los gustos y edades. Desde superhéroes hasta dramas emotivos y documentales que cuentan historias únicas, Prime Video consolida su estrategia de ofrecer contenido semanal de alto nivel y producciones internacionales de calidad.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas AmazonAmazon Prime VideoJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Este policial es la película más vista de Amazon Prime Video en Estados Unidos

Este policial es la película más vista de Amazon Prime Video en Estados Unidos

Dónde ver The Summer I Turned Pretty, la serie juvenil que es viral por su triángulo amoroso

Dónde ver "The Summer I Turned Pretty", la serie juvenil que es viral por su triángulo amoroso

Lo más popular
Una pelea entre amigos terminó en un crimen en la capital tucumana
1

Una pelea entre amigos terminó en un crimen en la capital tucumana

Rumbo a octubre: Jaldo marca el ritmo en el baile electoral de a tres
2

Rumbo a octubre: Jaldo marca el ritmo en el baile electoral de a tres

Pablo Macchiarola: “Queremos evitar que los barrios privados sigan estrangulando a la ciudad”
3

Pablo Macchiarola: “Queremos evitar que los barrios privados sigan estrangulando a la ciudad”

Dimes y diretes de la Expo Agroganadera: una noche en la que primó la concordia
4

Dimes y diretes de la Expo Agroganadera: una noche en la que primó la concordia

La magnífica resurrección de una casa que parecía condenada a la piqueta
5

La magnífica resurrección de una casa que parecía condenada a la piqueta

Siempre dijimos que el Estado es responsable del femicidio de Paola”
6

Siempre dijimos que el Estado es responsable del femicidio de Paola”

Más Noticias
Rumbo a octubre: Jaldo marca el ritmo en el baile electoral de a tres

Rumbo a octubre: Jaldo marca el ritmo en el baile electoral de a tres

Se “motouberiza” el transporte público

Se “motouberiza” el transporte público

Dimes y diretes de la Expo Agroganadera: una noche en la que primó la concordia

Dimes y diretes de la Expo Agroganadera: una noche en la que primó la concordia

Siempre dijimos que el Estado es responsable del femicidio de Paola”

Siempre dijimos que el Estado es responsable del femicidio de Paola”

Pablo Macchiarola: “Queremos evitar que los barrios privados sigan estrangulando a la ciudad”

Pablo Macchiarola: “Queremos evitar que los barrios privados sigan estrangulando a la ciudad”

Una pelea entre amigos terminó en un crimen en la capital tucumana

Una pelea entre amigos terminó en un crimen en la capital tucumana

Acusan a un comisionado de conducir alcoholizado

Acusan a un comisionado de conducir alcoholizado

La magnífica resurrección de una casa que parecía condenada a la piqueta

La magnífica resurrección de una casa que parecía condenada a la piqueta

Comentarios