Los Puesteros: de “Palabras del alma” a cumplir sus “25 años”

El folclore tucumano tiene embajadores de lujo en Los Puesteros, que exporta su estilo tradicional por todos los escenarios argentinos y este año lo llevó a Barcelona y Londres, en una gira celebración por sus Bodas de Plata como grupo.
Esta noche, desde las 21, dentro del 65° Septiembre Musical y en el teatro San Martín (avenida Sarmiento 601) la formación integrada por Camilo Soaje, Diego Trejo, Agustín Viejobueno y Julio Cossio recorrerá su trayectoria, reuniendo dos extremos: su primer trabajo discográfico “Palabras del alma” y su último, “25 años” (en proceso de grabación), pasando por el resto de su repertorio de canciones conocidas y temas propios con su personal impronta. En ese camino pasaron infinidad de recitales, la gestión de una peña y los festivales Tocando al Frente, que ya son cita ineludible de la cartelera musical de la provincia.
Para esta noche, la promesa es ser parte de “una experiencia colmada de emociones y calor dados por canciones que, en muchos casos, han acompañado momentos importantes de nuestras vidas, con una destacada puesta en escena con nueve músicos y un soporte audiovisual de un variado repertorio musical donde la música, la danza y los invitados especiales serán protagonistas”, adelantan. Los socios de Club LA GACETA tienen 2x1 en entradas.
Con la misma promoción especial se podrá disfrutar del recital “De criollos y tangueros”, a cargo de Guillermo Fernández y César Angeleri y con Mariano Jarjal como invitado especial. La presencia del reconocido cantor porteño y su guitarrista acompañante está programada desde las 21 en el Teatro Belgrano (Crisóstomo Álvarez 765), con el repertorio de su último álbum que ganó el Premio Gardel del género. También participará la pareja de baile integrada por Adriana Ruiz y Pablo Díaz Tolrá.
El tango tendrá una segunda opción en la grilla de hoy, con la presentación de Luis Diez y Luis Gómez Salas en La Taberna de Saturno de Yerba Buena (Pringles y Chacho Peñaloza), también desde las 21 sin cobro de derecho de espectáculo y como parte del ciclo Cultura Bar. En voz y piano, será un paseo intenso por clásicos del 2x4 de todos los tiempos, con un toque norteño.
Música electrónica
Además, desde las 20, en el Museo Histórico Provincial Presidente Nicolás Avellaneda (Congreso 56), Dj Paul hará música electrónica en su set “Silencio por favor”, con deep, chillout, melódic, orgánic y progressive house. Otra propuesta gratuita estará en La Fondita Bar (avenida Belgrano 2.430, altos), donde Ceci Navarro llegará con su proyecto solista de pop folk íntimo y nostálgico que habla de paisajes, emociones y memorias que nos atraviesan, secundada por Yani Salazar en guitarra, Charly Reyes en batería y Gonzalo Branda en bajo. Y Lissel Plaate & La Creme cerrarán la cartelera con entrada libre en Pangea Bar (Laprida 289) con soul, pop alternativo y climas envolventes en canciones que abordan vínculos, introspecciones y búsquedas internas para fusionar lo acústico y lo electrónico.