Los Puesteros: de “Palabras del alma” a cumplir sus “25 años”

Esta noche, desde las 21, dentro del 65° Septiembre Musical y en el teatro San Martín (avenida Sarmiento 601) la formación integrada por Camilo Soaje, Diego Trejo, Agustín Viejobueno y Julio Cossio recorrerá su trayectoria, reuniendo dos extremos: su primer trabajo discográfico “Palabras del alma” y su último, “25 años” (en proceso de grabación), pasando por el resto de su repertorio de canciones conocidas y temas propios con su personal impronta. En ese camino pasaron infinidad de recitales, la gestión de una peña y los festivales Tocando al Frente, que ya son cita ineludible de la cartelera musical de la provincia.