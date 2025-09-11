Secciones
“Los Puesteros” celebrarán 25 años con show especial

El grupo folklórico se presentará en el Teatro San Martín y anticipa un repertorio con clásicos y sorpresas. Los socios del Club LA GACETA pueden acceder al 2x1 en entradas.

BODAS DE PLATA. Diego Trejo, Camilo Soaje, Julio Cossio y Agustín Viejobueno, cumplen 25 años con la música. BODAS DE PLATA. Diego Trejo, Camilo Soaje, Julio Cossio y Agustín Viejobueno, cumplen 25 años con la música.
Hace 2 Hs

El grupo de folklore Los Puesteros integrado por Diego Trejo, Agustín Viejobueno, Camilo Soaje y Julio Cossio se presentará el próximo jueves a las 21 en el Teatro San Martín. El show llega en un año especial para la banda, ya que cumplen 25 años del lanzamiento de su primer disco “Palabras del Alma”.  Tres de los integrantes, dialogaron con LG Play sobre el espectáculo que ofrecerán dentro del Septiembre Musical al que los socios del Club LA GACETA pueden acceder al 2x1 en entradas.

“Estamos felices de presentarnos en el marco del Septiembre Musical para festejar nuestros 25 años de vida en la música. Este será el festejo más importante porque será en nuestra casa”, dijo Trejo y destacó la relevancia del recital en la trayectoria del grupo.

Cómo será el show

Los integrantes del conjunto explicaron que además de interpretar las canciones serán los productores del espectáculo. “Este será un recital íntegramente producido por nosotros. Estamos presentes en todos los detalles, desde los audiovisuales y la puesta en escena. Queremos que estén todas las canciones importantes para nosotros y para nuestro público”, anunció Cossio, y resaltó la implicancia personal en cada aspecto de la presentación.

Viejobueno se refirió a la selección de los temas y reconoció la dificultad de elegir un repertorio que combine la historia del grupo con los gustos del público. “Hubo un rescate de canciones de otras épocas, de los primeros discos que serán sorpresa”, adelantó. Explicó que optaron por incluir los temas más populares y cantados por la gente, después de una conversación con los demás integrantes para completar la lista.

Trejo destacó cómo se adaptan a lo que pide el público y mencionó un tema que al principio no le agradaba tanto. “Hay una canción que se llama ‘Quisiera’, que yo no quería mucho, pero después me terminó gustando porque uno ve la gente como se copa y cómo lo vive. Es una canción que siempre está, la piden siempre”, relató.

Los músicos coincidieron en que “Tocando al frente”, disco de 2009, es una de las producciones más logradas del conjunto. “Me dio muchas satisfacciones cómo se produjo”, contó Julio, remarcando la relevancia artística y emocional del trabajo. El grupo interpretó el tema del dúo brasileño Renato Teixeira y Almir Sater, que valoran por la letra y las situaciones complicadas que refleja. “Tenemos los problemas de siempre pero somos como una familia”, dijo sonriente Diego y agregó: “Esa canción es como un hito para nosotros” y recordó que además del disco tuvieron un bar cultural y un festival con el mismo nombre.

“Somos una familia”

Sobre el momento que más disfrutan de la realización del show, Julio expresó que intentan disfrutar de todo el proceso aunque a veces la ansiedad por ver resultados se impone. “Disfrutamos los ensayos. Siempre hay alguna empanadita para compartir y, como dice Diego, somos una familia y tratamos de llevar la convivencia lo mejor posible y vivir bien los procesos”, explicó.

“Cruzar el charco”

Trejo compartió la experiencia de la gira por Europa y la emoción que les generó. “Era un sueño que veníamos pensando hace rato y se dio la oportunidad de estar en Barcelona y Londres. Fue una experiencia espectacular”, contó y agregó: “Vimos a personas que nos conocían desde la secundaria, se emocionaron al escuchar folklore, lloraron con la Misa Criolla y para nosotros también fue muy emotivo poder ‘cruzar el charco’”.

EUROPA. El grupo durante su show en la embajada argentina en Londres. EUROPA. El grupo durante su show en la embajada argentina en Londres.

En Barcelona participaron del primer festival “La luna tucumana”, donde asistieron residentes argentinos y españoles. En Londres, el recital se realizó en la embajada argentina, con público local que sorprendió a Los Puesteros. “Fue muy lindo ver la recepción que tiene nuestra música y nuestro canto en otras latitudes”, concluyeron.

