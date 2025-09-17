Marcharon en Tucumán a favor de la universidad pública: mirá las imágenes

Al igual que sucedió en varias ciudades del país, San Miguel de Tucumán fue escenario de una nueva marcha en defensa de la universidad pública. La movilización partió del Rectorado de la UNT y culminó en la plaza Independencia.
Momentos antes, la Cámara de Diputados había rechazado el veto del gobierno presidente Javier Milei al proyecto de financiamiento universitario.
“En los argumentos, el gobierno de Milei reconoce que hay una deuda salarial importante con los docentes. Reconoce además que se recortaron las becas, y que el presupuesto es inferior a lo que se necesita. Pero, a la vez, el Gobierno nacional afirma que no va a disponer ningún aumento que altere el equilibrio fiscal. Pero el bolsillo de los trabajadores docentes no soporta más. Es necesario un incremento de emergencia; el propio gobierno reconoce esa deuda, y debe ser subsanada”, había reclamado más temprano Anahí Rodríguez, secretaria general de Adiunt.