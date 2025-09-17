En el medio de una racha sin poder convertir goles, Bajamich abre su corazón, calibra su mira y le apunta a River

En lo que va del segundo semestre, Bajamich apenas convirtió un gol: fue en los 16avos de final de la Copa Argentina contra Boca, un grito que lo ilusionó con despegar. Sin embargo, esa alegría quedó en el pasado. Desde entonces, no pudo volver a marcar en el Clausura y su rendimiento quedó bajo la lupa. Erró una ocasión clara frente a Deportivo Riestra y, en el duelo contra Newell’s, desperdició dos mano a mano ante Juan Espínola, que terminaron siendo determinantes en el resultado.