En el medio de una racha sin poder convertir goles, Bajamich abre su corazón, calibra su mira y le apunta a River

Atlético atraviesa un momento decisivo en el Clausura y, de cara al choque frente a River, Lucas Pusineri empieza a definir a los protagonistas de su ataque. Entre ellos, Mateo Bajamich se perfila como titular. El cordobés, que llegó como una apuesta para reforzar la delantera, ahora aparece como el principal socio de Leandro Díaz tras la salida de Mateo Coronel, y se encuentra ante una chance clave: cortar su sequía y ganarse un lugar en el equipo.
En lo que va del segundo semestre, Bajamich apenas convirtió un gol: fue en los 16avos de final de la Copa Argentina contra Boca, un grito que lo ilusionó con despegar. Sin embargo, esa alegría quedó en el pasado. Desde entonces, no pudo volver a marcar en el Clausura y su rendimiento quedó bajo la lupa. Erró una ocasión clara frente a Deportivo Riestra y, en el duelo contra Newell’s, desperdició dos mano a mano ante Juan Espínola, que terminaron siendo determinantes en el resultado.
A pesar de esos tropiezos, Pusineri confía en su movilidad y en la posibilidad de que se complemente con “Loco” Díaz, un delantero de referencia que necesita un socio que lo acompañe y le libere espacios. Bajamich, con su capacidad para moverse por todo el frente de ataque, parece ser la mejor opción que tiene el entrenador.
El propio delantero reconoce la trascendencia del momento. “Es una semana especial, pero tenemos que prepararnos bien para poder ganar el sábado. Estamos ahí, sosteniéndonos con lo justo en la tabla, así que tenemos que ganar para salir un poco de esa situación”, expresó en la previa del partido contra River.
Más allá del rival, Bajamich apunta a lo que está en juego para el “Decano”: seguir en la pelea por un lugar en los octavos de final. “Creo que ellos van a estar pensando más en la Copa que en el partido del sábado, pero nosotros tenemos que estar enfocados en hacer lo nuestro y poder sacar los tres puntos. Más allá del rival, necesitamos los tres puntos, como sea”, remarcó.
La falta de gol es un tema que lo acompaña, pero el atacante no pierde la confianza. “A veces la pelota entra, a veces te la saca el arquero, o la tirás afuera. Es así. Los ‘9’ tenemos eso; cuando una no quiere entrar, no entra nunca. Pero cuando entra una, después entran todas. Es cuestión de confianza”, explicó, consciente de que necesita cortar la mala racha para recuperar la tranquilidad en el área.
La sociedad con Díaz aparece como una carta fuerte para Atlético. “’Loco’ se pelea siempre con los centrales. Es importante tenerlo, así que creo que podemos complementarnos bien”, señaló Bajamich, que sabe que el peso del experimentado delantero puede abrirle espacios para aprovechar.
El contexto también exige un aporte desde lo anímico, y Bajamich dejó un mensaje para los hinchas. “Que nos sigan apoyando como siempre. De local nos vamos a hacer fuertes y después tenemos que sacar puntos de visitante, que es lo que nos está faltando”, dijo. La deuda fuera de casa es uno de los temas pendientes para el equipo, que necesita sumar en todas las canchas si quiere cumplir su objetivo.
El objetivo que tienen en Atlético es claro y Bajamich así lo entiende
La meta está clara: olvidarse del descenso y pelear arriba. “Si sacás puntos y clasificás entre los ocho, ya te olvidás del descenso y esas cosas. Tenemos que apuntar para arriba, ganar, sumar puntos para poder clasificar entre los ocho y lo más arriba posible”, subrayó.
Finalmente, analizó lo que espera del choque contra River. “Va a ser un partido duro, como siempre. Ellos tienen mucha gente en el medio, así que será friccionado. Nosotros trataremos de hacernos fuertes acá”, finalizó.
La oportunidad está sobre la mesa. Bajamich, cuestionado por su falta de gol, tendrá la posibilidad de reivindicarse nada menos que frente a River. Su desafío será transformarse en el socio ideal de Díaz y, sobre todo, reencontrarse con el grito que le devuelva la confianza y le permita afirmarse en Atlético.