Scaloni presentó su biografía oficial: 100 historias inéditas del DT campeón del mundo

El Scaloni entrenador

El libro aborda también su trayectoria como DT: desde la inesperada designación al frente de la Selección, hasta el proceso que culminó en la conquista de la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial en Qatar. Scaloni comparte reflexiones sobre el liderazgo, la importancia de aprender de las derrotas y hasta una curiosa confesión sobre un ritual durante el Mundial.