Secciones
DeportesFútbol

Scaloni presentó su biografía oficial: 100 historias inéditas del DT campeón del mundo

El libro, escrito por Diego Borinsky, repasa la vida del entrenador de la Selección desde sus orígenes en Pujato hasta la consagración en Qatar.

Scaloni presentó su biografía. Scaloni presentó su biografía.
Hace 1 Hs

El presente de Lionel Scaloni ya forma parte de la historia grande del fútbol argentino. Campeón del mundo en Qatar 2022 y artífice de una Selección que recuperó la gloria después de 36 años, el entrenador albiceleste ahora tiene su propia biografía autorizada: “Scaloni: la biografía oficial”, obra escrita por el periodista Diego Borinsky y ya disponible en todas las librerías del país a un precio cercano a los 28.000 pesos argentinos.

Una investigación profunda

El libro no es solo un repaso de victorias recientes, sino una reconstrucción de la vida de Scaloni desde sus inicios. Borinsky entrevistó a más de 40 personas, entre ellas al propio DT en Mallorca, España, además de familiares, amigos, excompañeros de clubes, jugadores de la Selección y miembros de su cuerpo técnico.

Para comprender sus raíces, el autor incluso viajó a Pujato, el pueblo santafesino donde Scaloni nació y dio sus primeros pasos en el fútbol. El resultado es un retrato humano y deportivo, compuesto por 100 historias poco conocidas, que buscan explicar la esencia de un técnico que llegó al cargo de la Selección de manera “casi inesperada” y terminó marcando una era.

Su carrera como jugador

La biografía también dedica un capítulo detallado a la etapa como futbolista profesional. Scaloni debutó en Newell’s en 1994, jugó en Estudiantes y luego emigró al Deportivo La Coruña, donde permaneció nueve años. Pasó por West Ham, Racing de Santander y Lazio, además de una cesión en el Mallorca. Finalmente, se retiró en el Atalanta en 2013.

El Scaloni entrenador

El libro aborda también su trayectoria como DT: desde la inesperada designación al frente de la Selección, hasta el proceso que culminó en la conquista de la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial en Qatar. Scaloni comparte reflexiones sobre el liderazgo, la importancia de aprender de las derrotas y hasta una curiosa confesión sobre un ritual durante el Mundial.

En cuanto a Lionel Messi, el técnico revela qué sintió en el que creyó que podía ser el último partido del capitán y expresa su esperanza de volver a verlo jugar en Argentina.

Con la pluma de Borinsky, autor de biografías de Matías Almeyda, Andrés D’Alessandro y Marcelo Gallardo, el libro busca convertirse en un testimonio imprescindible para los hinchas argentinos. Una manera de conocer más de cerca al hombre que condujo al seleccionado a la cima del mundo.

Temas Selección Argentina de fútbolLionel Scaloni
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
¿Qué pronostican las encuestas que maneja Jaldo?
1

¿Qué pronostican las encuestas que maneja Jaldo?

Cederían tierras de Campo Norte para canchas de rugby y hockey
2

Cederían tierras de Campo Norte para canchas de rugby y hockey

Diputados rechazó los vetos de Milei al financiamiento del Garrahan y las universidades
3

Diputados rechazó los vetos de Milei al financiamiento del Garrahan y las universidades

Caputo confirmó que el Tesoro no comprará más dólares al valor actual y explicó la estrategia cambiaria
4

Caputo confirmó que el Tesoro no comprará más dólares al valor actual y explicó la estrategia cambiaria

El tiempo en Tucumán: anuncian una jornada inestable con nubosidad, calor y algunas lluvias
5

El tiempo en Tucumán: anuncian una jornada inestable con nubosidad, calor y algunas lluvias

Elecciones 2025: ¿Cuántas bancas de diputados prevé sacar Jaldo?
6

Elecciones 2025: ¿Cuántas bancas de diputados prevé sacar Jaldo?

Más Noticias
Diputados rechazó los vetos de Milei al financiamiento del Garrahan y las universidades

Diputados rechazó los vetos de Milei al financiamiento del Garrahan y las universidades

Encuesta: ¿Estás de acuerdo con la creación del barrio 25 de Mayo alrededor del Monumental?

Encuesta: ¿Estás de acuerdo con la creación del barrio 25 de Mayo alrededor del Monumental?

Caputo confirmó que el Tesoro no comprará más dólares al valor actual y explicó la estrategia cambiaria

Caputo confirmó que el Tesoro no comprará más dólares al valor actual y explicó la estrategia cambiaria

Agenda de TV de hoy: ¿dónde ver en vivo River vs Palmeiras por la Libertadores?

Agenda de TV de hoy: ¿dónde ver en vivo River vs Palmeiras por la Libertadores?

El tiempo en Tucumán: anuncian una jornada inestable con nubosidad, calor y algunas lluvias

El tiempo en Tucumán: anuncian una jornada inestable con nubosidad, calor y algunas lluvias

Rige una alerta por tormentas con actividad eléctrica en siete provincias: ¿a qué hora se largará el agua?

Rige una alerta por tormentas con actividad eléctrica en siete provincias: ¿a qué hora se largará el agua?

El particular lugar donde debemos guardar las bananas para que duren más tiempo

El particular lugar donde debemos guardar las bananas para que duren más tiempo

¿Qué pronostican las encuestas que maneja Jaldo?

¿Qué pronostican las encuestas que maneja Jaldo?

Comentarios