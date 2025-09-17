Scaloni presentó su biografía oficial: 100 historias inéditas del DT campeón del mundo

El presente de Lionel Scaloni ya forma parte de la historia grande del fútbol argentino. Campeón del mundo en Qatar 2022 y artífice de una Selección que recuperó la gloria después de 36 años, el entrenador albiceleste ahora tiene su propia biografía autorizada: “Scaloni: la biografía oficial”, obra escrita por el periodista Diego Borinsky y ya disponible en todas las librerías del país a un precio cercano a los 28.000 pesos argentinos.
Una investigación profunda
El libro no es solo un repaso de victorias recientes, sino una reconstrucción de la vida de Scaloni desde sus inicios. Borinsky entrevistó a más de 40 personas, entre ellas al propio DT en Mallorca, España, además de familiares, amigos, excompañeros de clubes, jugadores de la Selección y miembros de su cuerpo técnico.
Para comprender sus raíces, el autor incluso viajó a Pujato, el pueblo santafesino donde Scaloni nació y dio sus primeros pasos en el fútbol. El resultado es un retrato humano y deportivo, compuesto por 100 historias poco conocidas, que buscan explicar la esencia de un técnico que llegó al cargo de la Selección de manera “casi inesperada” y terminó marcando una era.
Su carrera como jugador
La biografía también dedica un capítulo detallado a la etapa como futbolista profesional. Scaloni debutó en Newell’s en 1994, jugó en Estudiantes y luego emigró al Deportivo La Coruña, donde permaneció nueve años. Pasó por West Ham, Racing de Santander y Lazio, además de una cesión en el Mallorca. Finalmente, se retiró en el Atalanta en 2013.
El Scaloni entrenador
El libro aborda también su trayectoria como DT: desde la inesperada designación al frente de la Selección, hasta el proceso que culminó en la conquista de la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial en Qatar. Scaloni comparte reflexiones sobre el liderazgo, la importancia de aprender de las derrotas y hasta una curiosa confesión sobre un ritual durante el Mundial.
En cuanto a Lionel Messi, el técnico revela qué sintió en el que creyó que podía ser el último partido del capitán y expresa su esperanza de volver a verlo jugar en Argentina.
Con la pluma de Borinsky, autor de biografías de Matías Almeyda, Andrés D’Alessandro y Marcelo Gallardo, el libro busca convertirse en un testimonio imprescindible para los hinchas argentinos. Una manera de conocer más de cerca al hombre que condujo al seleccionado a la cima del mundo.