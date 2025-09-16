La llamativa respuesta de Scaloni sobre la chance de que Messi vuelva a jugar con la Selección en el país

Lionel Scaloni participó de un evento de la AFA en Miami y fue consultado sobre la posibilidad de que Lionel Messi vuelva a jugar un partido en Argentina. El DT recordó la última vez en que el capitán se presentó de manera oficial en el país, en el triunfo frente a Venezuela, y destacó la emoción que vivieron todos.
El entrenador aseguró que ese encuentro fue muy especial porque Messi disfrutó los goles y pudo compartirlo con su familia. “Lo vivimos igual que ustedes, como el último partido de Leo, con toda la emotividad. Fue perfecto, él lo disfrutó y estuvo con los suyos, que es lo que importa”, señaló.
Consultado sobre si aquel había sido realmente el cierre en Buenos Aires, Scaloni dejó abierta la puerta. “No será su último partido en Buenos Aires, ya veremos. Merece volver a jugar”, sostuvo el DT en Miami, donde estuvo acompañado por dirigentes de la AFA.
Además, el técnico se refirió a la lista del Mundial 2026. Explicó que, a diferencia de Qatar, ahora esperará hasta el final para definirla. “En el último Mundial teníamos la lista cerrada y en la última semana se cayeron dos jugadores. Lo mejor será esperar para ver cómo llegan todos”, aseguró.
Lo que viene para la Selección
La Selección Argentina jugará en octubre de 2025 una doble fecha de amistosos en Estados Unidos: primero se enfrentará a Venezuela en Miami y luego se medirá con Puerto Rico en Chicago.