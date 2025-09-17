"Pelli intenta desinformar a la ciudadanía con fines meramente electorales", dijo Viola

“Jaldo está más kirchnerista que nunca. Lo que tenía que ser un acto oficial del gobierno provincial (que es de todos los tucumanos) terminó siendo un acto de campaña de Jaldo y sus amigos. Esto es la casta. Esto es el kirchnerismo: usar recursos de los contribuyentes para favorecerse a ellos”, afirmó el candidato libertario Federico Pelli, en referencia a un acto oficial que tuvo lugar en el Predio Ferial de Tucumán, destinado a compensar daños causados por cortes de luz.
En el acto, "destinado a compensar daños causados por cortes de luz, referentes peronistas repartieron artículos como 'recomposición' de afecciones materiales y dejaron su discurso político", aseguró Pelli .De ese evento había participado también el secretario de Energía, Martín Viola, quien salió a responderle: "No se trató de un acto de campaña ni del uso de recursos del Estado. Lo que se realizó es un procedimiento establecido por normativa que protege el derecho de los usuarios: cuando un electrodoméstico sufre daños a causa del servicio, la empresa concesionaria está obligada a reemplazarlo. Es importante remarcar que estos recursos no provienen del gobierno provincial ni de los tucumanos, sino que son costeados por la empresa prestadora como parte de sus responsabilidades legales", aseguró.
En ese sentido, agregó: "Lejos de ser un privilegio, es la garantía de un derecho, y el Gobierno de Tucumán es quien asegura que estas normas se cumplan en defensa de la gente".
"Queda en evidencia que Pelli intenta desinformar a la ciudadanía con fines meramente electorales, instalando la idea de un uso indebido de recursos cuando en realidad se trata del cumplimiento de una obligación legal de la empresa concesionaria. La política no puede basarse en la mentira ni en manipular a los tucumanos con falsos relatos", finalizó el funcionario provincial.