El operativo policial para Atlético-River contaría con 900 efectivos; River pidió 300 entradas para "Los Borrachos del Tablón"

En total, 900 policías estarían afectados al operativo, que tendrá como objetivo principal garantizar la seguridad de los hinchas, y evitar incidentes en los alrededores del estadio y en los accesos a la provincia. Uno de los puntos clave del plan es el traslado del público visitante. Tal como sucedió en el partido entre Atlético y Rosario Central, se dispuso que los simpatizantes de River ingresen bajo un sistema de encapsulamiento, con controles en distintos puntos estratégicos.