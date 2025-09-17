Secciones
El operativo policial para Atlético-River contaría con 900 efectivos; River pidió 300 entradas para "Los Borrachos del Tablón"

Luego del partido, los hinchas "decanos" deberán esperar entre 40 minutos y una hora para poder abandonar el estadio.

Hace 1 Hs

El duelo entre Atlético y River, en el Monumental, contará con un fuerte operativo de seguridad. Ayer por la mañana se reunieron los dirigentes “decanos” con autoridades de la Policía y con el ministro de Seguridad, Eduardo Agüero Gamboa, para terminar de delinear el esquema que se implementará antes, durante y después del encuentro.

En total, 900 policías estarían afectados al operativo, que tendrá como objetivo principal garantizar la seguridad de los hinchas, y evitar incidentes en los alrededores del estadio y en los accesos a la provincia. Uno de los puntos clave del plan es el traslado del público visitante. Tal como sucedió en el partido entre Atlético y Rosario Central, se dispuso que los simpatizantes de River ingresen bajo un sistema de encapsulamiento, con controles en distintos puntos estratégicos.

Los retenes estarán ubicados en el este provincial, además de los accesos de Trancas, 7 de Abril, Huacra y en los límites con Santiago del Estero. Desde allí, los colectivos y vehículos identificados con simpatizantes visitantes serán escoltados hasta un lugar que todavía no fue confirmado, en donde permanecerán hasta la hora del inicio del partido.

En cuanto a la organización, se estableció con la CD de River que solamente se distribuirán 300 entradas para la barrabrava, mientras que el resto de los hinchas visitantes tendrá a disposición 3.700 tickets, que se venderán mañana en la sede de la Liga Tucumana. “Durante esa jornada vamos a desplegar otro importante operativo para evitar aglomeraciones o desbordes”, explicó un vocero de la Policía.

El acceso de los simpatizantes “millonarios” se hará por los dos portones de calle Bolivia, para agilizar el ingreso y la salida. La Policía confirmó, también, que la custodia se mantendrá de forma permanente en toda la zona, incluyendo la avenida Juan B. Justo, en donde se concentrará buena parte del dispositivo.

Una vez finalizado el partido, el operativo contempla que los hinchas locales permanezcan en el estadio entre 40 minutos y una hora, hasta que la parcialidad visitante abandone completamente el sector asignado y los alrededores.

De esa manera, se busca minimizar riesgos de enfrentamientos entre las parcialidades (algo que ocurrió luego del choque contra el “Canalla” y garantizar un regreso ordenado de los hinchas visitantes.

Temas TucumánClub Atlético River PlateClub Atlético Rosario CentralEugenio Agüero GamboaLiga Profesional de Fútbol
