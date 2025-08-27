Secciones
La frase de Lionel Messi que transformó la carrera de un futbolista y lo puso como favorito al Balón de Oro

El rosarino dejó una enseñanza que marcó a fuego a Ousmane Dembélé en Barcelona y que hoy lo impulsa en la pelea por el máximo premio individual del fútbol.

REFERENTE. Lionel Messi fue clave en la evolución de Dembélé, que lo recuerda como una inspiración dentro y fuera de la cancha. REFERENTE. Lionel Messi fue clave en la evolución de Dembélé, que lo recuerda como una inspiración dentro y fuera de la cancha.
Hace 1 Hs

Ousmane Dembélé atraviesa el momento más brillante de su carrera y no olvida quién lo marcó en sus primeros pasos en la élite: Lionel Messi. El francés, hoy figura del Paris Saint-Germain y gran candidato al Balón de Oro, confesó que una frase del rosarino fue el punto de quiebre en su evolución.

“Messi me dijo que tenía que ser serio si quería alcanzar mis sueños. Desde entonces empecé a observarlo y a aprender de cada detalle de su juego”, contó en una entrevista con FourFourTwo.

El vínculo entre ambos se forjó en el vestuario del Barcelona, donde Dembélé compartió equipo con el astro argentino entre 2017 y 2021. Su casillero estaba junto al de Leo, lo que facilitó la cercanía. “Tuve una muy buena relación con él desde el primer día. Me dio muchos consejos y siempre supo detectar qué necesitabas”, recordó.

El delantero llegó al Barça con apenas 20 años y una etiqueta pesada: 135 millones de euros por su pase desde el Borussia Dortmund. Entre lesiones, altibajos y críticas por su vida extrafutbolística, nunca logró asentarse del todo en Cataluña. Sin embargo, el consejo de Messi quedó grabado y se convirtió en una guía para lo que vendría después.

Ya en París, y bajo la conducción de Luis Enrique, Dembélé encontró la versión que tanto le reclamaban. Fue pieza clave en la última temporada de ensueño del PSG, que conquistó la Ligue 1, la Copa de Francia, la Champions League y la Supercopa de la UEFA.

A los 28 años, el francés está frente a la gran oportunidad de su vida: el Balón de Oro. La ceremonia será el 22 de septiembre y lo tiene como uno de los grandes favoritos. “Es el Santo Grial del fútbol. Para un trofeo individual no hay nada mejor”, reconoció.

Más allá de los títulos y los elogios, Dembélé no duda en resaltar a Messi como el factor que lo inspiró a convertirse en el jugador que es hoy. “Para mí, es el más grande. Estoy orgulloso de haber jugado con él”, aseguró. Una herencia que, según dice, incluso transmite a su hija, como prueba de que esas palabras del capitán argentino lo acompañarán siempre.

