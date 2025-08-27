La frase de Lionel Messi que transformó la carrera de un futbolista y lo puso como favorito al Balón de Oro

Más allá de los títulos y los elogios, Dembélé no duda en resaltar a Messi como el factor que lo inspiró a convertirse en el jugador que es hoy. “Para mí, es el más grande. Estoy orgulloso de haber jugado con él”, aseguró. Una herencia que, según dice, incluso transmite a su hija, como prueba de que esas palabras del capitán argentino lo acompañarán siempre.