River y Palmeiras se cruzan en la Copa Libertadores en un duelo entre gigantes del continente

Este miércoles desde las 21.30, River Plate recibirá a Palmeiras en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. No será un duelo más. El “Millonario” se mide con un rival que, además de potencia futbolística, llega respaldado por un presupuesto que casi duplica al suyo.
River es el club más cotizado de Argentina, con un plantel que supera los 120 millones de euros en valor de mercado. Sin embargo, Palmeiras eleva la vara. Su plantilla está tasada en unos 213 millones, lo que lo convierte en el equipo más caro de América. Esa brecha económica refleja también la complejidad del desafío para el equipo de Marcelo Gallardo, que en el último año invirtió más de 65 millones en refuerzos, mientras que los brasileños desembolsaron el doble en el mismo período.
El entrenador analiza el equipo que pondrá en el Monumental. Con Giuliano Galoppo suspendido, Kevin Castaño aparece como reemplazo natural en el mediocampo, aunque Juan Fernando Quintero pelea por ese lugar. En defensa, la duda pasa por mantener la línea de tres que utilizó en La Plata o volver al clásico 4-3-1-2.
El periodista brasileño Paulo Vinicius Coelho señaló que la mayor preocupación para Palmeiras es el contexto. “No es fácil jugar con 82 mil personas presionándote”, dijo. El Monumental estará repleto, con localidades agotadas, y Gallardo buscará transformar esa energía en ventaja anímica para su equipo. River llega invicto en sus últimos 15 partidos como local.
Palmeiras presentará una constelación de nombres encabezados por Vitor Roque, la gran joya que llegó desde Barcelona por más de 25 millones de euros y que ya empieza a marcar diferencias. Lo acompañan Andreas Pereira, Joaquín Piquerez, Facundo Torres, Paulinho, Rafael Veiga y un banco de suplentes de lujo que incluye a Ramón Sosa y Aníbal Moreno. River, en cambio, apuesta a la experiencia, el oficio y la jerarquía de su entrenador para equilibrar la balanza.
Un historial que duele
Los cruces entre ambos equipos tienen recuerdos amargos para River. Palmeiras lo eliminó en las semifinales de la Libertadores 1999 y en 2020. La herida más reciente se abrió en 2021, cuando un gol de Gonzalo Montiel fue anulado en Brasil en la semifinal, y el Millonario quedó afuera pese a rozar la hazaña. En el total del historial, el “Verdao” ganó 3 partidos, River 2 y hubo 3 empates.
El partido también tiene un impacto económico. River ya embolsó 6,9 millones de dólares por su campaña en esta edición de la Copa y, si logra eliminar a Palmeiras, sumará 2,3 millones más. El premio final es aún más jugoso porque el campeón recibirá 24 millones de dólares.
Gallardo lo advirtió. “Se define en detalles”, afirmó. River no puede permitirse errores ante un Palmeiras que aprovecha cada desajuste. La serie se juega en dos actos, y llegar con ventaja o, al menos, sin desventaja al Allianz Parque será clave. Con historia, mística y público a favor, el Monumental abrirá un nuevo capítulo de una rivalidad que siempre deja huella.
Posible formación de River
Franco Armani; Lucas Martínez Quarta o Paulo Díaz, Juan Carlos Portillo y Lautaro Rivero; Gonzalo Montiel, Kevin Castaño o Juan Fernando Quintero, Enzo Pérez, Ignacio Fernández y Marcos Acuña; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas.
Posible formación de Palmeiras
Weverton; Agustín Giay o Khellven, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira y Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista o Andreas Pereira y Mauricio; José Manuel López, Vítor Roque y Felipe Anderson.