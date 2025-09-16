River y Palmeiras se cruzan en la Copa Libertadores en un duelo entre gigantes del continente

River es el club más cotizado de Argentina, con un plantel que supera los 120 millones de euros en valor de mercado. Sin embargo, Palmeiras eleva la vara. Su plantilla está tasada en unos 213 millones, lo que lo convierte en el equipo más caro de América. Esa brecha económica refleja también la complejidad del desafío para el equipo de Marcelo Gallardo, que en el último año invirtió más de 65 millones en refuerzos, mientras que los brasileños desembolsaron el doble en el mismo período.