Racing golpeó primero y jugará en el "Cilindro" con ventaja gracias a "Maravilla" Martínez

La historia comenzó a escribirse desde el primer tiempo, cuando el duelo empezó a mostrar los matices de un cruce copero: pierna fuerte, discusiones, reclamos permanentes y un clima que se encendía en cada roce. El delantero “académico”, que llegaba como uno de los máximos artilleros del certamen, desestabilizó emocionalmente a la defensa rival. Una discusión con Lisandro Magallán terminó en amonestación para el defensor, que minutos más tarde llegó tarde a un cruce con Nardoni y se fue expulsado por doble amarilla. Esa acción fue un antes y un después en el desarrollo: Vélez se quedó con 10 jugadores y Racing empezó a manejar los tiempos con mayor inteligencia.