Secciones
DeportesFútbol

Marchesín se recuperó y podría volver al arco de Boca contra Central Córdoba

El arquero de 37 años se entrenó a la par del plantel en Ezeiza tras superar una lesión muscular. Russo lo exigirá en la semana y todo indica que será titular el domingo en La Bombonera.

Agustín Marchesín volvió a entrenarse junto a sus compañeros. Agustín Marchesín volvió a entrenarse junto a sus compañeros.
Hace 1 Hs

En Boca, la semana comenzó con una buena noticia. Agustín Marchesín, arquero de 37 años, se entrenó este martes a la par de sus compañeros en el predio de Ezeiza y quedó a un paso de regresar a la titularidad en el arco “xeneize”.

Su vuelta se daría nada menos que el próximo domingo en La Bombonera, cuando Boca reciba a Central Córdoba por la novena fecha del torneo Clausura. El cuerpo técnico planea seguir exigiéndolo en las prácticas, pero si no surgen contratiempos, volverá a vestir el buzo que ocupó desde su debut a principios de febrero.

La lesión y los 21 días de espera

Marchesín se lesionó el gemelo derecho el pasado 25 de agosto, en la victoria frente a Aldosivi en Mar del Plata. Fue un desgarro Grado II que se produjo cuando intentó gambetear a un rival con un enganche. Al caer, lanzó un “me rompí” que encendió todas las alarmas. Tuvo que salir reemplazado y desde entonces inició la recuperación.

El domingo, día de su posible regreso, se cumplirán exactamente 21 días desde aquella lesión.

La ausencia y el interinato de Brey

Durante su ausencia, el arco estuvo custodiado por Leandro Brey. El juvenil fue titular en el empate contra Rosario Central en Arroyito. Aunque cumplió en líneas generales, dejó dudas en algunos pasajes del partido y no terminó de convencer al cuerpo técnico.

Antes de la lesión, Marchesín había disputado todos los compromisos del semestre desde su estreno contra Huracán, el 2 de febrero. Sin actuaciones consagratorias en partidos decisivos, logró de todos modos consolidarse como una pieza confiable en el equipo.

El equipo de Russo y los cambios en puerta

El posible regreso de Marchesín se suma a otras decisiones que baraja Miguel Ángel Russo. Entre ellas, la chance de que Carlos Palacios pierda la titularidad por cuestiones futbolísticas, tras un bajo rendimiento en las últimas jornadas.

La semana será clave: Russo seguirá de cerca al arquero y, si responde sin inconvenientes, Marchesín volverá a ser protagonista el domingo en La Bombonera, en un partido donde Boca buscará sostener su levantada frente al “Ferroviario”.

Temas Club Atlético Boca JuniorsClub Atlético Central Córdoba de Santiago del EsteroMar del PlataClub Atlético Rosario CentralMiguel Ángel RussoAgustín MarchesínLa BomboneraEstadio Alberto J Armando
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
¿Qué pronostican las encuestas que maneja Jaldo?
1

¿Qué pronostican las encuestas que maneja Jaldo?

Cederían tierras de Campo Norte para canchas de rugby y hockey
2

Cederían tierras de Campo Norte para canchas de rugby y hockey

Caputo confirmó que el Tesoro no comprará más dólares al valor actual y explicó la estrategia cambiaria
3

Caputo confirmó que el Tesoro no comprará más dólares al valor actual y explicó la estrategia cambiaria

El tiempo en Tucumán: anuncian una jornada inestable con nubosidad, calor y algunas lluvias
4

El tiempo en Tucumán: anuncian una jornada inestable con nubosidad, calor y algunas lluvias

Quedó terminado el penal de Benjamín Paz luego de tres años de obras
5

Quedó terminado el penal de Benjamín Paz luego de tres años de obras

Elecciones 2025: ¿Cuántas bancas de diputados prevé sacar Jaldo?
6

Elecciones 2025: ¿Cuántas bancas de diputados prevé sacar Jaldo?

Más Noticias
Encuesta: ¿Estás de acuerdo con la creación del barrio 25 de Mayo alrededor del Monumental?

Encuesta: ¿Estás de acuerdo con la creación del barrio 25 de Mayo alrededor del Monumental?

Caputo confirmó que el Tesoro no comprará más dólares al valor actual y explicó la estrategia cambiaria

Caputo confirmó que el Tesoro no comprará más dólares al valor actual y explicó la estrategia cambiaria

Agenda de TV de hoy: ¿dónde ver en vivo River vs Palmeiras por la Libertadores?

Agenda de TV de hoy: ¿dónde ver en vivo River vs Palmeiras por la Libertadores?

El tiempo en Tucumán: anuncian una jornada inestable con nubosidad, calor y algunas lluvias

El tiempo en Tucumán: anuncian una jornada inestable con nubosidad, calor y algunas lluvias

Catherine Fulop se cayó del escenario en pleno show de Erreway: “¡Estoy viva!”

Catherine Fulop se cayó del escenario en pleno show de Erreway: “¡Estoy viva!”

Rige una alerta por tormentas con actividad eléctrica en siete provincias: ¿a qué hora se largará el agua?

Rige una alerta por tormentas con actividad eléctrica en siete provincias: ¿a qué hora se largará el agua?

El particular lugar donde debemos guardar las bananas para que duren más tiempo

El particular lugar donde debemos guardar las bananas para que duren más tiempo

¿Qué pronostican las encuestas que maneja Jaldo?

¿Qué pronostican las encuestas que maneja Jaldo?

Comentarios