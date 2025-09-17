Marchesín se recuperó y podría volver al arco de Boca contra Central Córdoba

La lesión y los 21 días de espera

Marchesín se lesionó el gemelo derecho el pasado 25 de agosto, en la victoria frente a Aldosivi en Mar del Plata. Fue un desgarro Grado II que se produjo cuando intentó gambetear a un rival con un enganche. Al caer, lanzó un “me rompí” que encendió todas las alarmas. Tuvo que salir reemplazado y desde entonces inició la recuperación.