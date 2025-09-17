Marchesín se recuperó y podría volver al arco de Boca contra Central Córdoba

En Boca, la semana comenzó con una buena noticia. Agustín Marchesín, arquero de 37 años, se entrenó este martes a la par de sus compañeros en el predio de Ezeiza y quedó a un paso de regresar a la titularidad en el arco “xeneize”.
Su vuelta se daría nada menos que el próximo domingo en La Bombonera, cuando Boca reciba a Central Córdoba por la novena fecha del torneo Clausura. El cuerpo técnico planea seguir exigiéndolo en las prácticas, pero si no surgen contratiempos, volverá a vestir el buzo que ocupó desde su debut a principios de febrero.
La lesión y los 21 días de espera
Marchesín se lesionó el gemelo derecho el pasado 25 de agosto, en la victoria frente a Aldosivi en Mar del Plata. Fue un desgarro Grado II que se produjo cuando intentó gambetear a un rival con un enganche. Al caer, lanzó un “me rompí” que encendió todas las alarmas. Tuvo que salir reemplazado y desde entonces inició la recuperación.
El domingo, día de su posible regreso, se cumplirán exactamente 21 días desde aquella lesión.
La ausencia y el interinato de Brey
Durante su ausencia, el arco estuvo custodiado por Leandro Brey. El juvenil fue titular en el empate contra Rosario Central en Arroyito. Aunque cumplió en líneas generales, dejó dudas en algunos pasajes del partido y no terminó de convencer al cuerpo técnico.
Antes de la lesión, Marchesín había disputado todos los compromisos del semestre desde su estreno contra Huracán, el 2 de febrero. Sin actuaciones consagratorias en partidos decisivos, logró de todos modos consolidarse como una pieza confiable en el equipo.
El equipo de Russo y los cambios en puerta
El posible regreso de Marchesín se suma a otras decisiones que baraja Miguel Ángel Russo. Entre ellas, la chance de que Carlos Palacios pierda la titularidad por cuestiones futbolísticas, tras un bajo rendimiento en las últimas jornadas.
La semana será clave: Russo seguirá de cerca al arquero y, si responde sin inconvenientes, Marchesín volverá a ser protagonista el domingo en La Bombonera, en un partido donde Boca buscará sostener su levantada frente al “Ferroviario”.