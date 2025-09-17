Russo se pone firme para evitar que en Boca vuelva a reinar el caos

No se trata de un hecho aislado. Edinson Cavani ya había tenido un cruce parecido en Mendoza, cuando fue reemplazado en el triunfo ante Independiente Rivadavia. Aquel gesto de disconformidad con Úbeda quedó como una anécdota, pero desde entonces el uruguayo jugó todos los partidos completos. También Miguel Merentiel protagonizó una escena insólita en la tercera fecha frente a Huracán: creyó que iba a ingresar en el segundo tiempo, pero en realidad había sido reemplazado, y terminó corriendo al vestuario en medio de la sorpresa general.