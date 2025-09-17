La sexta fecha del Torneo Anual de la Liga Tucumana arranca con Almirante Brown-Azucarera Argentina

La sexta fecha del Torneo Anual de la Liga Tucumana de Fútbol ya tiene programación confirmada y se pondrá en marcha este jueves desde las 16, con el cruce entre Almirante Brown y Azucarera Argentina, por el grupo A de la zona campeonato de la Primera A.
El “Marino”, que suma siete unidades, viene de lograr un triunfo clave como visitante frente a San Juan, mientras que Azucarera llega golpeado tras caer en casa ante el líder Tucumán Central.
La actividad de esta zona continuará el viernes con tres partidos: Famaillá-Unión del Norte, Bella Vista-Central Norte y Tucumán Central-San Pablo.
En el grupo B, el viernes desde las 16 se medirán Talleres-Social y Deportivo Graneros y Unión Simoca-Ateneo Parroquial Alderetes. Más tarde, a las 20, se disputará un clásico de alto voltaje: Concepción FC-San Martín. La fecha se completará el domingo con San Lorenzo (Santa Ana)-Jorge Newbery y San Fernando-San Antonio.
Zona Repechaje
Este jueves desde las 16 habrá dos encuentros: Deportivo Llorens-Santa Rosa (grupo B) y el interzonal All Boys-Santa Lucía FC.
El viernes se jugarán Argentinos del Norte-San José, San Lorenzo (Delfín Gallo)-Atlético Concepción, Sportivo Guzmán-Sportivo Trinidad y Alto Verde-Deportivo Marapa.
El domingo se enfrentarán Lastenia-Juventud Unida, mientras que el lunes cerrarán la fecha Atlético-Amalia y La Providencia-Santa Ana (a confirmar).
Primera B
La segunda rueda de la segunda fase también tendrá acción en la sexta fecha. Este viernes desde las 16, en el Grupo A, Unión San Francisco se medirá con Eudoro Avellaneda en Deportivo Trancas. En el Grupo B, Garmendia FC recibirá a Sacachispa.