Atlético Tucumán recibirá a River con 4.000 entradas para visitantes en el Monumental: ¿cuáles son los posibles precios?

El Monumental José Fierro volverá a abrir sus puertas a hinchas visitantes en un partido de alto voltaje. El sábado 20, Atlético recibirá a River y el encuentro contará con la presencia de la parcialidad “millonaria”, tal como confirmaron desde la dirigencia del “decano” y desde la Policía de Tucumán.
El tesorero de la institución, Martín García, adelantó que la intención es vender alrededor de 4.000 entradas para la hinchada visitante, aunque aún restan definirse varios aspectos.
“Vamos a vender alrededor de 4000 entradas, aunque todavía hay que definir algunos aspectos sobre cómo se venderán, los precios y demás. Todas esas novedades las daremos a conocer durante la semana”, indicó.
Posibles valores y lugares de venta
Si bien todavía no hubo una confirmación oficial, trascendió que las entradas tendrían precios cercanos a los $60.000 para las populares y $100.000 para las plateas. También se analiza la posibilidad de venderlas en el edificio de la Liga Tucumana de Fútbol, aunque se esperará la definición de si River solicitará un cupo específico para sus socios.
La tribuna de Bolivia, nuevamente visitante
Al igual que ocurrió en el partido ante Rosario Central, el sector designado para los hinchas de River será la tribuna de calle Bolivia, uno de los espacios con mayor capacidad del estadio. Además, se habilitará el espacio conocido como el “codo” entre Bolivia y Laprida como pulmón de seguridad para separar ambas parcialidades y reducir al mínimo cualquier riesgo de incidentes.
La decisión no solo apunta a la organización deportiva, sino también a lo económico: la convocatoria del equipo de Núñez representará un ingreso significativo para Atlético, que aprovechará la ocasión para reforzar su recaudación en un campeonato cada vez más exigente en lo financiero.
El operativo de seguridad
El jefe de Policía de Tucumán, Joaquín Girvau, confirmó que la fuerza ya tiene delineado el operativo. “Hasta el viernes tenemos que terminar de definirlo con la dirigencia de Atlético”, aseguró. Según explicó, el dispositivo prevé controles especiales en las inmediaciones del estadio y en los accesos principales, con el objetivo de garantizar que la llegada y salida de la hinchada visitante se produzca de manera ordenada.
El cruce entre Atlético y River despierta una enorme expectativa tanto en lo deportivo como en lo institucional. La vuelta del público visitante al Monumental José Fierro, en un duelo de tanta relevancia, promete una fiesta que tendrá como desafío mantener la seguridad y la convivencia en un escenario colmado.