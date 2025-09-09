Atlético Tucumán recibirá a River con 4.000 entradas para visitantes en el Monumental: ¿cuáles son los posibles precios?

El operativo de seguridad

El jefe de Policía de Tucumán, Joaquín Girvau, confirmó que la fuerza ya tiene delineado el operativo. “Hasta el viernes tenemos que terminar de definirlo con la dirigencia de Atlético”, aseguró. Según explicó, el dispositivo prevé controles especiales en las inmediaciones del estadio y en los accesos principales, con el objetivo de garantizar que la llegada y salida de la hinchada visitante se produzca de manera ordenada.