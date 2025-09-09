Secciones
DeportesAtlético Tucumán

Atlético Tucumán recibirá a River con 4.000 entradas para visitantes en el Monumental: ¿cuáles son los posibles precios?

El “Decano” confirmó que el partido contra el “Millonario” se jugará con público visitante. Se destinará la tribuna de calle Bolivia y se analizan precios de entre $60.000 y $100.000. La Policía ya prepara el operativo de seguridad.

El Monumental José Fierro volverá a recibir hinchada visitante. El Monumental José Fierro volverá a recibir hinchada visitante.
Hace 1 Hs

El Monumental José Fierro volverá a abrir sus puertas a hinchas visitantes en un partido de alto voltaje. El sábado 20, Atlético recibirá a River y el encuentro contará con la presencia de la parcialidad “millonaria”, tal como confirmaron desde la dirigencia del “decano” y desde la Policía de Tucumán.

El tesorero de la institución, Martín García, adelantó que la intención es vender alrededor de 4.000 entradas para la hinchada visitante, aunque aún restan definirse varios aspectos.

“Vamos a vender alrededor de 4000 entradas, aunque todavía hay que definir algunos aspectos sobre cómo se venderán, los precios y demás. Todas esas novedades las daremos a conocer durante la semana”, indicó.

Posibles valores y lugares de venta

Si bien todavía no hubo una confirmación oficial, trascendió que las entradas tendrían precios cercanos a los $60.000 para las populares y $100.000 para las plateas. También se analiza la posibilidad de venderlas en el edificio de la Liga Tucumana de Fútbol, aunque se esperará la definición de si River solicitará un cupo específico para sus socios.

La tribuna de Bolivia, nuevamente visitante

Al igual que ocurrió en el partido ante Rosario Central, el sector designado para los hinchas de River será la tribuna de calle Bolivia, uno de los espacios con mayor capacidad del estadio. Además, se habilitará el espacio conocido como el “codo” entre Bolivia y Laprida como pulmón de seguridad para separar ambas parcialidades y reducir al mínimo cualquier riesgo de incidentes.

La decisión no solo apunta a la organización deportiva, sino también a lo económico: la convocatoria del equipo de Núñez representará un ingreso significativo para Atlético, que aprovechará la ocasión para reforzar su recaudación en un campeonato cada vez más exigente en lo financiero.

El operativo de seguridad

El jefe de Policía de Tucumán, Joaquín Girvau, confirmó que la fuerza ya tiene delineado el operativo. “Hasta el viernes tenemos que terminar de definirlo con la dirigencia de Atlético”, aseguró. Según explicó, el dispositivo prevé controles especiales en las inmediaciones del estadio y en los accesos principales, con el objetivo de garantizar que la llegada y salida de la hinchada visitante se produzca de manera ordenada.

El cruce entre Atlético y River despierta una enorme expectativa tanto en lo deportivo como en lo institucional. La vuelta del público visitante al Monumental José Fierro, en un duelo de tanta relevancia, promete una fiesta que tendrá como desafío mantener la seguridad y la convivencia en un escenario colmado.

Temas Club Atlético River PlateLiga Tucumana de FútbolClub Atlético Rosario CentralClub Atlético TucumánJoaquín Girvau
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Rutas peligrosas: cinco muertos en 72 horas por accidentes de tránsito en Tucumán
1

Rutas peligrosas: cinco muertos en 72 horas por accidentes de tránsito en Tucumán

Las fuerzas del cielo no votan
2

Las fuerzas del cielo no votan

Milei sintió el impacto de las urnas y reperfila el rumbo político
3

Milei sintió el impacto de las urnas y reperfila el rumbo político

Javier Milei encabezó la primera reunión de la mesa política y respaldó a Martín Menem
4

Javier Milei encabezó la primera reunión de la mesa política y respaldó a Martín Menem

El tiempo en Tucumán: preparate para volver a casa con el abrigo en la mano
5

El tiempo en Tucumán: preparate para volver a casa con el abrigo en la mano

Gobernadores, en pie de lucha: Provincias Unidas busca llevar un mensaje conjunto frente a Milei
6

Gobernadores, en pie de lucha: Provincias Unidas busca llevar un mensaje conjunto frente a Milei

Más Noticias
Javier Milei encabezó la primera reunión de la mesa política y respaldó a Martín Menem

Javier Milei encabezó la primera reunión de la mesa política y respaldó a Martín Menem

Confirmado: Atlético Tucumán vs River se jugará con público visitante en Tucumán

Confirmado: Atlético Tucumán vs River se jugará con público visitante en Tucumán

Aseguraron que Zaira Nara se encerró en un baño con un actor y esta fue su reacción

Aseguraron que Zaira Nara se encerró en un baño con un actor y esta fue su reacción

Rutas peligrosas: cinco muertos en 72 horas por accidentes de tránsito en Tucumán

Rutas peligrosas: cinco muertos en 72 horas por accidentes de tránsito en Tucumán

Qué puede pasar con el dólar y el riesgo país tras la dura reacción de los mercados a la derrota electoral del Gobierno nacional

Qué puede pasar con el dólar y el riesgo país tras la dura reacción de los mercados a la derrota electoral del Gobierno nacional

El tiempo en Tucumán: preparate para volver a casa con el abrigo en la mano

El tiempo en Tucumán: preparate para volver a casa con el abrigo en la mano

Agenda de TV: ¿A qué hora juega y dónde ver en vivo Ecuador vs Argentina por las Eliminatorias?

Agenda de TV: ¿A qué hora juega y dónde ver en vivo Ecuador vs Argentina por las Eliminatorias?

Milei sintió el impacto de las urnas y reperfila el rumbo político

Milei sintió el impacto de las urnas y reperfila el rumbo político

Comentarios