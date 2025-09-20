Uno de cada tres jóvenes de la Generación Z planea cambiar de empleo en el próximo año, en Argentina

Desarrollo y propósito por encima del sueldo

Aunque el salario sigue siendo un factor clave, la principal razón que empuja a los jóvenes a cambiar de trabajo es la falta de desarrollo profesional (14%). En paralelo, el 41% de los encuestados de la Generación Z dijo que siempre tiene en cuenta sus objetivos a largo plazo al tomar decisiones laborales, frente al 37% de los Millennials, el 28% de la Generación X y el 25% de los Baby Boomers.