Uno de cada tres jóvenes de la Generación Z planea cambiar de empleo en el próximo año, en Argentina

La Generación Z llegó al mercado laboral con una lógica diferente a la de sus predecesores. Según un relevamiento de Randstad, 1 de cada 3 trabajadores de entre 18 y 27 años planea cambiar de empleo en los próximos 12 meses. El dato contrasta con el 21% de los Millennials, el 16% de la Generación X y el 18% de los Baby Boomers.
El informe, titulado “Generación Z en el mundo laboral: enfocados en el futuro, moviéndose rápidamente”, se realizó en base a una encuesta a más de 11.250 trabajadores en 15 mercados globales, incluida la Argentina. Entre los resultados más llamativos, apenas el 11% de los centennials asegura que piensa permanecer indefinidamente en su puesto actual, muy por debajo de otras generaciones.
Desarrollo y propósito por encima del sueldo
Aunque el salario sigue siendo un factor clave, la principal razón que empuja a los jóvenes a cambiar de trabajo es la falta de desarrollo profesional (14%). En paralelo, el 41% de los encuestados de la Generación Z dijo que siempre tiene en cuenta sus objetivos a largo plazo al tomar decisiones laborales, frente al 37% de los Millennials, el 28% de la Generación X y el 25% de los Baby Boomers.
En cuanto al tiempo de permanencia en un empleo, el promedio de los centennials durante los primeros cinco años de carrera es de apenas 1,1 años, muy por debajo de las demás generaciones.
“Esta mayor movilidad laboral plantea desafíos adicionales a las organizaciones para atraer y retener talento. No se trata solo de ofrecer un salario competitivo, sino de crear entornos donde los jóvenes vean oportunidades de crecimiento y puedan alinear su trabajo con sus valores y propósito”, sostuvo Andrea Ávila, CEO de Randstad para Argentina, Chile y Uruguay.
Menos empleos tradicionales, más flexibilidad
El contexto global también juega un rol central. El estudio muestra una caída del 29% en las ofertas de empleo de nivel inicial a nivel mundial desde enero de 2024. En consecuencia, solo el 45% de la Generación Z trabaja en puestos tradicionales a tiempo completo y, dentro de ese grupo, un 31% preferiría combinarlo con un segundo empleo para diversificar ingresos y ganar experiencia.
Más de la mitad de los jóvenes (52%) se encuentra buscando activamente un nuevo trabajo y apenas el 11% proyecta permanecer en el actual a largo plazo.