El 83% de los argentinos trabaja 100% presencial, aunque la mitad prefiere un formato híbrido

El relevamiento, realizado entre el 5 de mayo y el 25 de julio a 4.051 personas en Argentina, Chile y Uruguay, refleja que el formato híbrido es el más deseado en la región: así lo eligen el 63% de los chilenos, el 60% de los uruguayos y el 51% de los argentinos. Sin embargo, la proporción de quienes optan por el trabajo presencial a tiempo completo es mucho mayor en Argentina (41%) que en Chile (20%) y Uruguay (31%).