 El 83% de los argentinos trabaja 100% presencial, aunque la mitad prefiere un formato híbrido
El 83% de los argentinos trabaja 100% presencial, aunque la mitad prefiere un formato híbrido

Una encuesta de Randstad revela una fuerte brecha entre la modalidad laboral ideal y la realidad del mercado de trabajo en Argentina.

El teletrabajo optimiza los tiempos y permite flexibilizar los horarios.
Hace 5 Hs

Un estudio de Randstad muestra que el 83% de los argentinos trabaja de forma totalmente presencial, a pesar de que el 51% preferiría un esquema híbrido, combinando días en la oficina y trabajo remoto.

El relevamiento, realizado entre el 5 de mayo y el 25 de julio a 4.051 personas en Argentina, Chile y Uruguay, refleja que el formato híbrido es el más deseado en la región: así lo eligen el 63% de los chilenos, el 60% de los uruguayos y el 51% de los argentinos. Sin embargo, la proporción de quienes optan por el trabajo presencial a tiempo completo es mucho mayor en Argentina (41%) que en Chile (20%) y Uruguay (31%).

La preferencia por el trabajo 100% remoto sigue siendo baja: apenas un 8% en Argentina y Uruguay, y un 17% en Chile.

Por qué no todos pueden trabajar remoto

Randstad advierte que no todas las posiciones son viables para el trabajo a distancia. Sectores como producción, manufactura, comercio y atención al cliente requieren presencialidad por la naturaleza de sus tareas, lo que explica la brecha entre expectativa y realidad.

Andrea Ávila, CEO de Randstad para Argentina, Chile y Uruguay, sostuvo:

“El experimento masivo forzado por la pandemia mostró que el trabajo remoto funciona y llegó para quedarse, ya sea con esquemas 100% a distancia o híbridos. Para muchos, trabajar desde casa parte de la semana se volvió algo no negociable, y esta expectativa influye cada vez más en las decisiones de carrera”.

Cómo sería el esquema híbrido ideal

Entre los argentinos que preferirían un formato híbrido:

62% optaría por 2 días remoto y 3 presenciales.

20% elegiría 3 días remoto y 2 presenciales.

16% se inclinaría por 4 días remoto y 1 presencial.

Tendencias similares se observan en Uruguay, mientras que en Chile hay más interés por esquemas con mayor cantidad de días remotos.

Expectativa vs. realidad laboral

En la práctica, solo el 13% de los argentinos trabaja de forma híbrida, frente al 19% de los uruguayos y al 26% de los chilenos. El trabajo 100% remoto alcanza apenas al 5% de los argentinos, al 3% de los uruguayos y al 13% de los chilenos.

Ávila agregó:

“Los datos muestran que el trabajo remoto a tiempo completo se estabiliza en Argentina, mientras que disminuye el híbrido. Muchas personas están volviendo a la presencialidad total, lo que obliga a las empresas a repensar sus espacios de trabajo para fomentar conexión, pertenencia y compromiso”.

Sobre la encuesta

El informe se elaboró con datos obtenidos mediante una encuesta online a más de 4.000 personas con y sin empleo en los tres países.

