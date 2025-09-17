El libertario Gerardo Huesen negó haber influido en la designación de su sobrina en el PAMI

“Quiero dejar en claro que no tengo injerencia alguna en el nombramiento de mi sobrina en el PAMI de Banda de Río Salí. No fue designada por gestión mía ni por influencia personal”, afirmó el legislador en una publicación en la red social X (ex Twitter), luego de que se conociera la incorporación de una familiar en el organismo nacional y la vinculación.