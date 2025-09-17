Secciones
El libertario Gerardo Huesen negó haber influido en la designación de su sobrina en el PAMI

"No fue designada por gestión mía ni por influencia personal", dijo el diputado nacional sobre el nombramiento del familiar en una sede de Banda del Río Salí.

El diputado nacional Gerardo Huesen El diputado nacional Gerardo Huesen
Hace 1 Hs

El diputado nacional Gerardo Huesen, integrante del bloque de La Libertad Avanza (LLA), se expresó este martes a través de sus redes sociales para desmentir cualquier influencia para el nombramiento de una sobrina, Rita Liseth Huesen (26 años), en la sede del PAMI de Banda del Río Salí.

“Quiero dejar en claro que no tengo injerencia alguna en el nombramiento de mi sobrina en el PAMI de Banda de Río Salí. No fue designada por gestión mía ni por influencia personal”, afirmó el legislador en una publicación en la red social X (ex Twitter), luego de que se conociera la incorporación de una familiar en el organismo nacional y la vinculación.

Huesen aclaró además que mantiene una relación distante con su sobrina y que no forma parte de ninguna estructura estatal que le permita incidir en designaciones. “Le deseo lo mejor en su trabajo, pero mi vínculo con ella es distante. Además, no manejo ninguna estructura del Estado, por lo tanto, resulta absurdo querer instalar que acomodo familiares en distintos cargos”, subrayó.

El diputado libertario cerró su mensaje con una crítica a lo que calificó como intentos de desprestigiar su figura: “Rechazo de plano las operaciones que buscan ensuciarme con este tema”.

