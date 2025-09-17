Yiya Murano y sus secretos: los crímenes que marcaron su vida y la de su hijo

“La envenenadora de Monserrat” siempre negó haber asesinado a sus amigas, pese a que las pruebas indicaban lo contrario. Incluso afirmó: “Si tenía cianuro, el médico se habría muerto”. Aun así, fue condenada a prisión perpetua en 1985 y liberada en 1995 por el beneficio del dos por uno. Tras salir, volvió rápidamente a los medios, apareciendo en programas de televisión y consolidando su fama mediática.