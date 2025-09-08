Se estrenó el tráiler de "Yiya", la miniserie de la primera asesina serial argentina

El caso de Yiya Murano es uno de los más famosos dentro de la historia policial argentina, una historia que mezcla los engaños con unas estrategias particualres de asesinato. El modo en cómo la prestamista manipulaba, estafaba y mataba a sus víctimas (las invitaba a tomar el té y les ofrecía masitas envenenadas con cianuro para no pagarles las deudas que tenía con ellas) fue alimento para el morbo nacional y se volcó en situaciones fuera de lo común como cuando la asesina se sentó en la mesa de Mirtha Legrand. Allí intentó convencer al resto de comensales de su inocencia e incluso le invitó sus masitas a la "Chiqui".