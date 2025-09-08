Se estrenó el tráiler de "Yiya", la miniserie de la primera asesina serial argentina

Una macabra historia que marcó la memoria nacional tendrá su propio relato en la pantalla chica. "Yiya" se hará lugar en el catálogo de Flow, una serie que repasará el caso de Yiya Murano, recordada como la primera asesina serial de nuestro país. Este fin de semana, la plataforma compartió las primeras imágenes del audiovisual de cinco capítulos.
Flow estrenó las primeras imágenes de "Yiya", la miniserie de cinco episodios que relata el caso de Yiya Mornao, uno de los más famosos de la historia policial argentina. Allí es posible ver a los primeros intérpretes de la producción, como Julieta Zydelberg y Cristina Banegas en el papel de Mirano, Pablo Rago, Mónica Antonopulos, Cecilia Dopazo, Diego Cremonesi y Carlos Portalupi, entre otros.
Las primeras imágenes del tráiler
En el tráiler podemos ver que la serie no pierde el tiempo. En los primeros segundos del corto, el personaje encarnado por Rago, un periodista detrás de los delitos, pregunta a la protagonista sin muchas vueltas: "¿Sos una asesina Yiya?". La investigación que lleva este último será el hilo conductor de todo el relato, revelando la época previa al asesinato de Hilda Gamba, Lelia Formisano de Ayala y Carmen Zulema del Giorgio de Venturini.
Yiya por su parte advierte "contar todo por primera vez". Con estos dos disparadores el tráiler continua en un mosaico de múltiples escenas que van del pasado al presente entre las que se encuentran las amigas que le reclaman el dinero, los esbozos del plan criminal, la policía que interviene para resolver el misterio y una impactante escena del momento de las "masitas" y las comensales de Yiya.
Adaptada al audiovisual, la serie de "Yiya" está dirigida por Mariano Hueter y se basa en el guion reformulado por Marcos Carnevale. Los cinco episodios ficcionalizados estarán acompañados por un documental sobre el caso que cuenta con los testimonios de Rodolfo Palacios, de la forense encargada de las pesquisas y de la hija del último marido de Yiya.
El caso de Yiya Murano presente en la actualidad
La vigencia del caso de Yiya Murano no solo queda plasmada en esta serie basada en los crímenes de 1979. "La envenenadora de Monserrat" protagonizará otras ficciones que se rodarán en los próximos meses como la película que podría tener a Carla Peterson como protagonista, además del documental que anunció Netflix dirigido por Alejandro Hartmann y producido por Vanesa Ragone y que ya está en etapa de post-producción.
El caso de Yiya Murano es uno de los más famosos dentro de la historia policial argentina, una historia que mezcla los engaños con unas estrategias particualres de asesinato. El modo en cómo la prestamista manipulaba, estafaba y mataba a sus víctimas (las invitaba a tomar el té y les ofrecía masitas envenenadas con cianuro para no pagarles las deudas que tenía con ellas) fue alimento para el morbo nacional y se volcó en situaciones fuera de lo común como cuando la asesina se sentó en la mesa de Mirtha Legrand. Allí intentó convencer al resto de comensales de su inocencia e incluso le invitó sus masitas a la "Chiqui".