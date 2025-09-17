Secciones
DeportesFútbol

Encuesta: ¿Estás de acuerdo con la creación del barrio 25 de Mayo alrededor del Monumental?

La iniciativa busca poner en valor la relación histórica y cultural que el club Atlético Tucumán mantiene con la comunidad que rodea al estadio José Fierro.

IDENTIDAD. Desde el club buscan poner en valor la relación con su barriada. IDENTIDAD. Desde el club buscan poner en valor la relación con su barriada. ARCHIVO LA GACETA
Hace 1 Hs

En el marco de la discusión sobre el nuevo Código de Planeamiento Urbano (CPU) que elabora la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, surgió un proyecto que podría modificar la identidad de un sector de la ciudad. Atlético Tucumán impulsa la creación del barrio 25 de Mayo, un espacio que busca poner en valor la relación histórica y cultural que el club mantiene con la comunidad que rodea al estadio José Fierro.

La propuesta establece que el futuro barrio abarcaría el área delimitada por avenida Sarmiento, Colombia, Juan B. Justo y avenida Siria. “Es una cuestión identitaria, es una zona gris dentro de Villa 9 de Julio”, explicó Ignacio Golobisky, vicepresidente de Atlético Tucumán.

Actualmente, Villa 9 de Julio concentra más de 20 subdivisiones, muchas de ellas con nombres que no guardan un vínculo fuerte con su historia. En algunos casos, incluso, se trata apenas de números o ampliaciones de otros barrios. El ejemplo más notorio es Christie, considerado el más pequeño de la capital, con la extensión de media manzana.

El proyecto se enmarca en la idea de que el nuevo CPU reduzca la ciudad a 20 distritos claramente definidos por sus raíces históricas y culturales. En ese contexto, la iniciativa de Atlético Tucumán plantea que el barrio 25 de Mayo funcione como un reconocimiento al sentimiento que une al club con sus hinchas y vecinos.

Desde LA GACETA queremos conocer la opinión de los lectores sobre esta propuesta. ¿Estás de acuerdo con la creación del barrio 25 de Mayo alrededor del estadio José Fierro? Te invitamos a participar en nuestra encuesta, en un debate que trasciende lo deportivo para entrar de lleno en la construcción de identidad barrial.

Temas Estadio Monumental José FierroLiga Profesional de FútbolTorneo Clausura 2025
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
¿Qué pronostican las encuestas que maneja Jaldo?
1

¿Qué pronostican las encuestas que maneja Jaldo?

Cederían tierras de Campo Norte para canchas de rugby y hockey
2

Cederían tierras de Campo Norte para canchas de rugby y hockey

Caputo confirmó que el Tesoro no comprará más dólares al valor actual y explicó la estrategia cambiaria
3

Caputo confirmó que el Tesoro no comprará más dólares al valor actual y explicó la estrategia cambiaria

El tiempo en Tucumán: anuncian una jornada inestable con nubosidad, calor y algunas lluvias
4

El tiempo en Tucumán: anuncian una jornada inestable con nubosidad, calor y algunas lluvias

Elecciones 2025: ¿Cuántas bancas de diputados prevé sacar Jaldo?
5

Elecciones 2025: ¿Cuántas bancas de diputados prevé sacar Jaldo?

Quedó terminado el penal de Benjamín Paz luego de tres años de obras
6

Quedó terminado el penal de Benjamín Paz luego de tres años de obras

Más Noticias
Elecciones 2025: ¿Cuántas bancas de diputados prevé sacar Jaldo?

Elecciones 2025: ¿Cuántas bancas de diputados prevé sacar Jaldo?

Caputo confirmó que el Tesoro no comprará más dólares al valor actual y explicó la estrategia cambiaria

Caputo confirmó que el Tesoro no comprará más dólares al valor actual y explicó la estrategia cambiaria

Agenda de TV de hoy: ¿dónde ver en vivo River vs Palmeiras por la Libertadores?

Agenda de TV de hoy: ¿dónde ver en vivo River vs Palmeiras por la Libertadores?

El tiempo en Tucumán: anuncian una jornada inestable con nubosidad, calor y algunas lluvias

El tiempo en Tucumán: anuncian una jornada inestable con nubosidad, calor y algunas lluvias

Rige una alerta por tormentas con actividad eléctrica en siete provincias: ¿a qué hora se largará el agua?

Rige una alerta por tormentas con actividad eléctrica en siete provincias: ¿a qué hora se largará el agua?

El particular lugar donde debemos guardar las bananas para que duren más tiempo

El particular lugar donde debemos guardar las bananas para que duren más tiempo

Quedó terminado el penal de Benjamín Paz luego de tres años de obras

Quedó terminado el penal de Benjamín Paz luego de tres años de obras

¿Qué pronostican las encuestas que maneja Jaldo?

¿Qué pronostican las encuestas que maneja Jaldo?

Comentarios