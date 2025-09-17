Encuesta: ¿Estás de acuerdo con la creación del barrio 25 de Mayo alrededor del Monumental?

En el marco de la discusión sobre el nuevo Código de Planeamiento Urbano (CPU) que elabora la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, surgió un proyecto que podría modificar la identidad de un sector de la ciudad. Atlético Tucumán impulsa la creación del barrio 25 de Mayo, un espacio que busca poner en valor la relación histórica y cultural que el club mantiene con la comunidad que rodea al estadio José Fierro.
La propuesta establece que el futuro barrio abarcaría el área delimitada por avenida Sarmiento, Colombia, Juan B. Justo y avenida Siria. “Es una cuestión identitaria, es una zona gris dentro de Villa 9 de Julio”, explicó Ignacio Golobisky, vicepresidente de Atlético Tucumán.
Actualmente, Villa 9 de Julio concentra más de 20 subdivisiones, muchas de ellas con nombres que no guardan un vínculo fuerte con su historia. En algunos casos, incluso, se trata apenas de números o ampliaciones de otros barrios. El ejemplo más notorio es Christie, considerado el más pequeño de la capital, con la extensión de media manzana.
El proyecto se enmarca en la idea de que el nuevo CPU reduzca la ciudad a 20 distritos claramente definidos por sus raíces históricas y culturales. En ese contexto, la iniciativa de Atlético Tucumán plantea que el barrio 25 de Mayo funcione como un reconocimiento al sentimiento que une al club con sus hinchas y vecinos.
