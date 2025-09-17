Encuesta: ¿Estás de acuerdo con la creación del barrio 25 de Mayo alrededor del Monumental?

En el marco de la discusión sobre el nuevo Código de Planeamiento Urbano (CPU) que elabora la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, surgió un proyecto que podría modificar la identidad de un sector de la ciudad. Atlético Tucumán impulsa la creación del barrio 25 de Mayo, un espacio que busca poner en valor la relación histórica y cultural que el club mantiene con la comunidad que rodea al estadio José Fierro.