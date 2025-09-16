Impulsado por Atlético Tucumán, podría nacer el barrio 25 de Mayo en Villa 9 de Julio

A partir de la reforma del nuevo Código de Planeamiento Urbano (CPU) que elabora el municipio de la capital, podría surgir un nuevo barrio: 25 de Mayo.
Se extendería desde avenida Sarmiento hasta Colombia, y desde Juan B. Justo hasta la avenida Siria. “Es una cuestión identitaria, es una zona gris dentro de Villa 9 de Julio”, aclaró Ignacio Golobisky, vicepresidente de Atlético Tucumán.
Villa 9 de Julio contiene más de 20 barrios en su interior, y muchos de ellos son apenas números o ampliaciones de otros que están en otra zona, como el barrio Christie, el más chico de la capital, que ocupa media manzana.
El nuevo CPU pretende reordenar la nomenclatura y reducir la capital a 20 distritos, muy marcados por su historia y su identidad.
“Hoy la mitad de las calles de la capital no tiene nombre ni número y eso atenta contra la identidad de la ciudad”, opinó Luis Lobo Chakilán, secretario de Obras Públicas de San Miguel de Tucumán.
Atlético pretende transformar la zona en el barrio 25 de Mayo, con un patio de comidas a la vuelta del estadio, desviar Laprida para ampliar la tribuna que da a esa calle y hacer semipeatonales en el entorno.
“Todas esas manzanas que rodean al estadio pertenecían a Atlético y fueron donadas, en una visión estadista, por (José) Salmoiraghi para poder construir el predio de Ojo de Agua”, contó Golobisky. “El proyecto es bueno, de ampliar la tribuna Chile y desviar un poco Laprida, pero hay que discutirlo con los vecinos”, agregó.
Lobo Chaklián aclaró que las reformas en los alrededores del "José Fierro" aún están en etapa de conversaciones y que no hay nada concreto, pese a tener el visto bueno de la intendenta, Rossana Chahla.
“Está bien el plan, es un barrio histórico, como Ciudadela, pero hoy tenemos muchas otras prioridades, como hacer nueve puentes que hacen falta en la capital, o trabajar en el eje Ejército/Colón, que será el nuevo enlace entre Tafí Viejo y El Manantial, por dar un ejemplo, para pensar en una ciudad a 30 años”, explicó el funcionario.