Impulsado por Atlético Tucumán, podría nacer el barrio 25 de Mayo en Villa 9 de Julio

“Está bien el plan, es un barrio histórico, como Ciudadela, pero hoy tenemos muchas otras prioridades, como hacer nueve puentes que hacen falta en la capital, o trabajar en el eje Ejército/Colón, que será el nuevo enlace entre Tafí Viejo y El Manantial, por dar un ejemplo, para pensar en una ciudad a 30 años”, explicó el funcionario.