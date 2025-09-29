Secciones
EconomíaNoticias económicas

El empleo formal en la Argentina se ubica entre los más caros a nivel global

El país quedó en el podio mundial de los países con mayor presión laboral, según un informe del Iaraf que indicó que aportes y contribuciones alcanzan el 34,6% del costo total por asalariado formal.

EL DESAFÍO DEL TRABAJO FORMAL. Es alto el costo laboral argentino en comparación con otros países del mundo. / ARGENTINA.GOB EL DESAFÍO DEL TRABAJO FORMAL. Es alto el costo laboral argentino en comparación con otros países del mundo. / ARGENTINA.GOB
Hace 1 Hs

En 2024, la Argentina se posicionó como uno de los tres países con mayor presión impositiva sobre el empleo formal en el mundo. El dato surge de un informe elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), que evaluó a 39 naciones y ubicó al país en el tercer lugar, con el 34,6% del costo laboral total correspondiente a aportes personales y contribuciones patronales.

Sólo Austria (35,7%) y Francia (35%) presentaron una carga superior. En contraste, el promedio de los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se ubicó en 21,6%, muy por debajo del nivel argentino.

Aportes personales y contribuciones patronales

El estudio detalla que los aportes de los trabajadores representan el 13,4% del costo laboral total, cifra que supera el promedio de la OCDE, situado en el 8,1%. Con este porcentaje, la Argentina quedó en el séptimo lugar mundial, detrás de países como Eslovenia, Lituania y Alemania. En el extremo opuesto, naciones como Nueva Zelanda, Dinamarca y Colombia no exigen aportes personales obligatorios.

ECONOMÍA. Argentina se ubica en el tercer lugar global de presión impositiva sobre el trabajo, con un peso del 34,6% en aportes y contribuciones que golpea al empleo joven. ECONOMÍA. Argentina se ubica en el tercer lugar global de presión impositiva sobre el trabajo, con un peso del 34,6% en aportes y contribuciones que golpea al empleo joven. / INFORME DEL INSTITUTO ARGENTINO DE ANÁLISIS FISCAL

Por otra parte, las contribuciones patronales alcanzan el 21,2% del costo laboral total, frente al 13,4% de promedio en la OCDE. Esto coloca al país en el décimo puesto del ranking global. Francia, República Checa y Estonia lideran en esta categoría, mientras que en Chile, Colombia y Nueva Zelanda directamente no existe este tipo de carga para los empleadores.

Evolución histórica

Entre 2013 y 2024, las contribuciones patronales en Argentina se mantuvieron estables en términos porcentuales. Sin embargo, el país cayó del primer al décimo lugar porque otras naciones aumentaron sus tasas.

En el caso de los aportes personales, la proporción se mantuvo en 13,4%, pero la Argentina ascendió en la clasificación global: pasó del puesto 12 al sexto, debido a que otros países redujeron sus cargas.

El impacto del Impuesto a las Ganancias

El informe del Iaraf destacó también la situación del Impuesto a las Ganancias. Durante 2024, el trabajador promedio argentino no estuvo alcanzado por este tributo, ya que sus ingresos quedaron por debajo del mínimo no imponible. La situación no cambió luego de la reforma introducida por la Ley de Bases a mitad de año.

En contraste, en países como Dinamarca, Islandia y Australia, el impuesto sobre salarios medios representó un recorte importante: 35,4%, 25,5% y 23,9%, respectivamente.

Costos laborales en dólares

Al analizar los costos laborales medidos en dólares, la Argentina se ubicó en el puesto 35 de los 39 países evaluados. Suiza encabezó el listado con los costos más altos, mientras que Colombia quedó en el último lugar.

Este dato revela una paradoja: aunque los salarios argentinos son bajos en dólares, la presión impositiva es una de las más elevadas del mundo.

La cuña fiscal

El estudio también incluyó la medición de la “cuña fiscal”, indicador que refleja la diferencia entre lo que paga el empleador por un trabajador y lo que el empleado recibe efectivamente. En este punto, Argentina registró un 34,6%, lo que la ubicó en el puesto 26 del ranking global.

El hecho de que el trabajador promedio no pague Ganancias evita que el porcentaje sea aún mayor. Sin embargo, el país se mantiene lejos de los extremos. Bélgica (52,6%), Alemania (47,9%) y Austria (47,3%) tienen las cargas más altas, mientras que Nueva Zelanda (20,8%), Chile (7,2%) y Colombia (0%) muestran las más bajas.

Metodología del informe

El análisis se basó en el caso de un trabajador formal promedio, soltero y sin hijos. Se consideró el salario bruto sumado a las cargas patronales para calcular el costo laboral total, del cual se descontaron los aportes personales, las contribuciones y el impuesto a las ganancias.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas ArgentinaJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La Argentina se ubica entre los 20 países del mundo que más usan criptomonedas

La Argentina se ubica entre los 20 países del mundo que más usan criptomonedas

Respaldo internacional y rally en los mercados: el riesgo país desciende a 964 puntos

Respaldo internacional y rally en los mercados: el riesgo país desciende a 964 puntos

Las acciones repuntaron y el dólar frenó su suba

Las acciones repuntaron y el dólar frenó su suba

Qué dijo el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, sobre el apoyo a la Argentina

Qué dijo el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, sobre el apoyo a la Argentina

Los bonos argentinos se disparan y el riesgo país se desploma tras la baja de retenciones

Los bonos argentinos se disparan y el riesgo país se desploma tras la baja de retenciones

Lo más popular
Amenazan nuevamente al gobernador y al Jefe de Policía: Se terminó la joda en Tucumán, vamos a fondo contra los delincuentes, dijo Jaldo
1

Amenazan nuevamente al gobernador y al Jefe de Policía: "Se terminó la joda en Tucumán, vamos a fondo contra los delincuentes", dijo Jaldo

Sergio Mansilla: “El votante sabe que Jaldo no va a asumir como diputado”
2

Sergio Mansilla: “El votante sabe que Jaldo no va a asumir como diputado”

El tiempo en Tucumán: anuncian un lunes soleado y cálido, antes del regreso de las lluvias
3

El tiempo en Tucumán: anuncian un lunes soleado y cálido, antes del regreso de las lluvias

Hoy, asueto administrativo: ¿cómo funcionarán los servicios en la Capital, en el Día de la Ciudad?
4

Hoy, asueto administrativo: ¿cómo funcionarán los servicios en la Capital, en el Día de la Ciudad?

Triple femicidio: el ministro de Seguridad bonaerense reveló cómo operaba la banda de “Pequeño J”
5

Triple femicidio: el ministro de Seguridad bonaerense reveló cómo operaba la banda de “Pequeño J”

Se dio a conocer qué dijo Maximiliano Salas para ser expulsado en la derrota de River ante Riestra
6

Se dio a conocer qué dijo Maximiliano Salas para ser expulsado en la derrota de River ante Riestra

Más Noticias
Las acciones y los bonos argentinos caen en Wall Street y el riesgo país se acerca a 1.100 puntos

Las acciones y los bonos argentinos caen en Wall Street y el riesgo país se acerca a 1.100 puntos

Restricciones en la compra de dólar financiero: qué cambia y qué no

Restricciones en la compra de dólar financiero: qué cambia y qué no

Amenazan nuevamente al gobernador y al Jefe de Policía: Se terminó la joda en Tucumán, vamos a fondo contra los delincuentes, dijo Jaldo

Amenazan nuevamente al gobernador y al Jefe de Policía: "Se terminó la joda en Tucumán, vamos a fondo contra los delincuentes", dijo Jaldo

Lo que todos hablan en Netflix: la miniserie basada en hechos reales y con escenas subidas de tono

Lo que todos hablan en Netflix: la miniserie basada en hechos reales y con escenas subidas de tono

Expectativas, dólares y respaldo externo: las claves que anestesiaron al mercado en plena campaña

Expectativas, dólares y respaldo externo: las claves que anestesiaron al mercado en plena campaña

Triple femicidio: el ministro de Seguridad bonaerense reveló cómo operaba la banda de “Pequeño J”

Triple femicidio: el ministro de Seguridad bonaerense reveló cómo operaba la banda de “Pequeño J”

El tiempo en Tucumán: anuncian un lunes soleado y cálido, antes del regreso de las lluvias

El tiempo en Tucumán: anuncian un lunes soleado y cálido, antes del regreso de las lluvias

Sergio Mansilla: “El votante sabe que Jaldo no va a asumir como diputado”

Sergio Mansilla: “El votante sabe que Jaldo no va a asumir como diputado”

Comentarios