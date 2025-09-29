El empleo formal en la Argentina se ubica entre los más caros a nivel global

En 2024, la Argentina se posicionó como uno de los tres países con mayor presión impositiva sobre el empleo formal en el mundo. El dato surge de un informe elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), que evaluó a 39 naciones y ubicó al país en el tercer lugar, con el 34,6% del costo laboral total correspondiente a aportes personales y contribuciones patronales.