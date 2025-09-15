Mario Pergolini criticó el planteo de Miguel Ángel Russo en el partido de Boca contra Rosario Central

Mario Pergolini volvió a encender la polémica en el mundo Boca Juniors. El ex dirigente y conductor televisivo usó sus redes sociales para cuestionar los planteos tácticos de Miguel Ángel Russo y puso el foco en la falta de minutos de Lucas Blondel y en la presencia constante de Edinson Cavani.
El comentarista señaló en Instagram que no entiende por qué el lateral no es tenido en cuenta. Su mensaje fue claro al preguntarse por qué no ponen a Blondel y por qué Cavani juega los 90 minutos. Estas frases generaron un revuelo inmediato entre los hinchas.
El lateral ex Belgrano quedó relegado detrás de Juan Barigana y de Luis Advíncula, mientras que Cavani sigue siendo considerado indispensable. Para el técnico, el uruguayo y Leandro Paredes son líderes fundamentales, más allá del flojo momento goleador del ex Manchester United.
En conferencia de prensa tras el empate ante Rosario Central, Russo defendió a sus jugadores y remarcó que Boca viene jugando bien. El entrenador dijo que todo es importante, que buscan seguir mejorando y elevar los niveles, en clara respuesta a las críticas externas.
Boca en la mira
El DT valora la entrega de sus figuras y cree que el equipo ya dejó atrás la mala racha. Pergolini, en cambio, sostiene una visión más crítica y refleja la impaciencia de una parte de la hinchada que exige cambios inmediatos.