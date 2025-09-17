Romano Norri, sobre la fractura radical en Tucumán: “No estoy dispuesto a ser sparring del peronismo”

El parlamentario remarcó que se trata de una problemática transversal. “Tenemos abuelos con depresión por la soledad, jóvenes afectados por bullying, por problemas de orientación sexual o situaciones de angustia. Hay medidas que se han tomado, como la telemedicina o las líneas de asistencia, pero todavía estamos lejos de lo que marca la Ley Nacional, que exige que el 10% del presupuesto de salud se destine a salud mental. En Tucumán no llegamos ni al 5%”.