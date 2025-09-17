Romano Norri, sobre la fractura radical en Tucumán: “No estoy dispuesto a ser sparring del peronismo”

El legislador radical, Agustín Romano Norri, adelantó a LA GACETA detalles de la sesión legislativa de mañana. En una charla con LG Play, destacó la importancia de avanzar con una ley provincial de salud mental y, además, volvió a marcar diferencias con la conducción actual de la UCR en Tucumán, a la que acusó de “romper y no unir”.
Romano Norri señaló que entre los temas que se debatirán en el recinto se encuentra la aprobación de una normativa clave. “Un tema importante es el de salud mental, una ley provincial que se va a aprobar. Creemos que es un paso adelante. Falta mucho por mejorar, pero es positivo que hablemos de salud mental y que el Estado provincial se haga cargo”.
El parlamentario remarcó que se trata de una problemática transversal. “Tenemos abuelos con depresión por la soledad, jóvenes afectados por bullying, por problemas de orientación sexual o situaciones de angustia. Hay medidas que se han tomado, como la telemedicina o las líneas de asistencia, pero todavía estamos lejos de lo que marca la Ley Nacional, que exige que el 10% del presupuesto de salud se destine a salud mental. En Tucumán no llegamos ni al 5%”.
Además, Romano Norri planteó reparos en torno al funcionamiento del órgano de revisión previsto en la normativa. “La Defensoría del Pueblo no tiene los recursos para ser organismo de contralor. Nosotros creemos que debería estar bajo la órbita del Ministerio Público de la Defensa. De todas formas, lo importante es que se apruebe y luego podamos mejorarla”.
Críticas al manejo del radicalismo tucumano
Al ser consultado por la situación interna de la UCR, el legislador fue tajante. “En una familia, si tenés problemas con todos, el problema sos vos. Acá pasa lo mismo. Tenemos un partido intervenido y se quiere manejar a discreción. No se convoca a internas, hace más de seis meses que no se eligen autoridades. Lo que se está haciendo es romper, no unir”.
Romano Norri también cuestionó la estrategia política de un sector de su partido. “El radicalismo no puede seguir siendo un sparring del peronismo. No estoy dispuesto a seguir en una banca solo para ser oposición. Quiero que seamos alternativa real y que ganemos la provincia. Si no hay vocación de poder, yo me dedicaré a otra cosa”.
El legislador insistió en que la salida para encaminar el partido es clara. “Hay que poner fecha de interna. Ya me cansé de hablar. Si todos están de acuerdo, ¿por qué no normalizamos el partido? Porque hay otros intereses que no se están diciendo en voz alta”.