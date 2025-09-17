Así podés incorporar inteligencia artificial en tu día a día: cuatro formas que te facilitarán la vida

Con Circle To Search es posible buscar cualquier cosa que veas en la pantalla de tu celular con un simple gesto. Esta innovadora función de Google se estrenó hace un año en la serie S24 de Samsung. Para usarla, solo tenés que mantener pulsada la barra de navegación inferior y verás cómo la pantalla se ilumina. Con el dedo, deberás seleccionar la parte de la imagen o el texto que te interese, y la búsqueda en Google se realizará al instante. Es una evolución ingeniosa de la tecnología que ya conocíamos en Google Lens, pero ahora con una facilidad de uso sorprendente.