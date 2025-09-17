Así podés incorporar inteligencia artificial en tu día a día: cuatro formas que te facilitarán la vida

La inteligencia artificial dejó de ser una promesa futurista para convertirse en una aliada silenciosa en nuestro día a día, especialmente cuando se trata de motores de búsqueda, asistentes de voz o chatbots a los que les podemos preguntar cualquier duda, desde las académicas hasta las más existenciales. Pero la IA no solo puede facilitarnos el conocimiento, sino que de hecho, puede agilizar gran parte de nuestra vida de muchas otras maneras.
El impacto de la IA es tal que muchos fabricantes de móviles, como Nothing con OpenAI y Samsung con Google, están integrando estas capacidades directamente en sus dispositivos, como vimos con celulares como los Samsung Galaxy S25 Series. Así tenemos esta tecnología más que poderosa al alcance de nuestras manos y que si conocemos sus trucos, podemos integrar de una manera cómoda en nuestra rutina diaria.
¿Cómo incorporar la IA a tu rutina diaria?
Así como los modelos de IA son varios, los usos que podemos hacer de ella también es múltiple. Aquí una guía de formas para incorporar la tecnología integrada en nuestros celulares en la vida diaria.
Un simple gesto en Circle To Search
Con Circle To Search es posible buscar cualquier cosa que veas en la pantalla de tu celular con un simple gesto. Esta innovadora función de Google se estrenó hace un año en la serie S24 de Samsung. Para usarla, solo tenés que mantener pulsada la barra de navegación inferior y verás cómo la pantalla se ilumina. Con el dedo, deberás seleccionar la parte de la imagen o el texto que te interese, y la búsqueda en Google se realizará al instante. Es una evolución ingeniosa de la tecnología que ya conocíamos en Google Lens, pero ahora con una facilidad de uso sorprendente.
Google Lens, solucionador de problemas
Google Lens es una aplicación evolucionó muchísimo desde sus inicios y es otra herramienta de IA imprescindible para resolver problemas. Ya no solo te permite hacer una foto y buscarla en internet, sino que ahora puede hacer maravillas como traducir en tiempo real un cartel en otro idioma o incluso resolver problemas matemáticos complejos. Lo mejor es su accesibilidad: está integrada en todos los móviles Android y podés lanzarla directamente desde el botón de la cámara en el widget de Google, haciendo que su uso sea extraordinariamente sencillo. Tenerla siempre a mano contribuye a que sea una opción tan popular.
La Galería como un editor profesional
La IA llegó a la edición de fotos para simplificarnos la vida. A diferencia de las herramientas de generación de imágenes más complejas como Recraft o Midjourney, que quizás no uses a diario, las funciones de IA integradas en las aplicaciones de galería de Google y Samsung son increíblemente útiles. Con ellas, podés eliminar elementos no deseados de tus fotos, crear nuevos objetos o reconstruirlos, e incluso buscar imágenes en tu galería utilizando lenguaje natural.
Gemini, tu asistente personal que te entiende
El salto del Asistente de Google a Gemini marcó un hito importante en la interacción conversacional con la IA. Aunque al principio tuvo sus limitaciones, tanto con el nombre de Bard como en su lanzamiento, Gemini funciona eficazmente hoy en día: cuenta con múltiples voces y reconoce el lenguaje natural con gran precisión. Podés pedirle lo mismo que a su predecesor, pero ahora te responderá de manera concisa y sencilla, sin redirigirte constantemente a páginas de internet. Además, la versión conversacional, Gemini Live, da un vistazo al futuro, anticipando cómo estas interacciones se integrarán en nuestros altavoces, autos y mucho más.