Antioxidante y cicatrizante: el alimento que mejora tus defensas y calma la tos

Alimento antioxidante que refuerza el sistema inmunológico

Esta sustancia es producida por unos insectos en grandes cantidades a partir del néctar. Se trata de la miel, de la cual hay más de 300 variedades. Las diferentes formas de producción hacen que no todas las mieles tengan exactamente las mismas propiedades, por lo que algunas pueden contar con una mayor presencia de algunos nutrientes.