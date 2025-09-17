Secciones
Antioxidante y cicatrizante: el alimento que mejora tus defensas y calma la tos

Un comestible que puede utilizarse para preparar carnes, infusiones y postres.

Hace 1 Hs

Existe un poderoso alimento antioxidante que se puede conseguir casi en cada esquina de Tucumán. Argentina es un país productor y exportador de esta sustancia que tiene múltiples beneficios y es considerado un superalimento por muchos especialistas.

Qué alimentos contienen histidina: la proteína antioxidante que previene enfermedades gástricas y cardíacas

Se trata de un alimento que puede incluirse en las dietas vegetarianas y que funciona como edulcorante natural, sustituto del azúcar. Es útil para tratar quemaduras, llagas, heridas pequeñas, tos y tiene potencial para enfrentar otras afecciones.

Alimento antioxidante que refuerza el sistema inmunológico

Esta sustancia es producida por unos insectos en grandes cantidades a partir del néctar. Se trata de la miel, de la cual hay más de 300 variedades. Las diferentes formas de producción hacen que no todas las mieles tengan exactamente las mismas propiedades, por lo que algunas pueden contar con una mayor presencia de algunos nutrientes.

La miel contiene componentes antioxidantes como compuestos fenólicos que también se encuentran en las frutas; flavonoides, que pueden utilizarse como suplementos nutricionales; y vitamina C. Estos son aportados por las plantas a partir de las cuales las abejas recolectan el néctar.

Según el sitio web La Mielería, "con una probabilidad del 95%, las mieles oscuras -como la de brezo, castaño, mielato de encinas y bosque- tienen una mayor cantidad de antioxidantes". La miel de tomillo sería una excepción ya que es más clara, color ámbar, y tiene un alto poder antioxidante.

Otras propiedades de la miel

La Mayo Clinic destaca que algunas investigaciones demuestran que la miel tiene potencial para tratar diferentes condiciones sintomáticas. Por ejemplo, podría estar asociada con una reducción en el riesgo de enfermedades cardíacas y la prevención de trastornos del tubo gastrointestinal. Puede ser eficaz como parte de una terapia de rehidratación oral y para parar la diarrea relacionada a la gastroenteritis.

La miel de eucalipto y la de cítricos pueden actuar como inhibidores de la tos confiables. Este alimento es capaz de aliviar síntomas de infecciones de las vías respiratorias superiores. Aunque las investigaciones sugieren que la miel podría tener beneficios antidepresivos, anticonvulsivos y contra la ansiedad, faltan estudios que refuercen estas hipótesis.

