Marcha universitaria contra el veto de Javier Milei: el Gobierno no aplicará el protocolo antipiquete

Pese a esta decisión, las autoridades dispusieron un amplio operativo de seguridad en Buenos Aires.

Hace 2 Hs

El Gobierno nacional resolvió que las fuerzas federales no apliquen el protocolo antipiquete durante la tercera Marcha Federal Universitaria de este miércoles, a pesar de que se espera una movilización masiva frente al Congreso en repudio al veto presidencial al financiamiento universitario. 

El operativo contemplará vallados en los alrededores del Congreso, pero permitirá cortes de calle ante la magnitud de la protesta. Gendarmería, Policía Federal, Prefectura y la Policía Aeroportuaria estarán a cargo de custodiar la zona, con la instrucción de “evitar a toda costa el contacto con los presentes”. Tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, en la Casa Rosada buscan evitar un nuevo foco de tensión.

La movilización está convocada para este 17 de septiembre a las 17 horas en Plaza Congreso, en simultáneo con la sesión de Diputados en la que se tratará el rechazo al veto contra la Ley de Financiamiento Universitario y el de la Emergencia Pediátrica, consignó Radio Mitre. 

Marcha universitaria: estudiantes y docentes vuelven a tomar las calles del país

Las universidades públicas argentinas convocaron con un video en el que hablan los estudiantes a una marcha en defensa de la ley que vetó Javier Milei la semana pasada.

La pieza audiovisual dura un minuto y contiene la palabra de jóvenes estudiantes en primer plano. “Queremos cursar. Queremos hacerlo presencialmente y tranquilos. Aprender dentro del aula. Queremos seguir siendo la universidad de excelencia que somos. Y para eso necesitamos a los mejores profesores. Necesitamos que se queden. Queremos seguir formándonos siendo libres. Sin que nadie nos diga qué tenemos que decir o cómo pensar. Queremos seguir siendo el orgullo de nuestras familias. El orgullo de nuestro país. Porque la universidad pública es algo de lo que todos estamos orgullosos. La universidad pública nos puso en lo más alto. Esta ley no es contra nadie. Es en favor de todos”, dice el texto del guión.

De la protesta participarán la CGT, el Partido Justicialista, la Unión Cívica Radical (UCR), la Coalición Cívica, Volvamos Buenos Aires y el Frente de Izquierda (FIT), entre otras organizaciones políticas y sociales.

