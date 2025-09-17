El rector de la UNT instó a marchar hoy por la universidad

Consignas

La secretaria general de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán (Adiunt), Anahí Rodríguez, indicó que en la plaza se transmitirán las consignas principales de la protesta contra las medidas nacionales; entre ellas, el rechazo al veto presidencial contra la ley de financiamiento universitario. Añadió que la jornada de lucha se unificará con las actividades previstas por los centros de estudiantes de escuelas preuniversitarias y secundarias en conmemoración a “La Noche de los Lápices”, por lo que se espera la participación de una enorme porción de la comunidad universitaria.