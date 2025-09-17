Secciones
Política

El rector de la UNT instó a marchar hoy por la universidad

La concentración se realizará a las 16, en el Rectorado, para ir luego a plaza Independencia.

“EN FAVOR DE TODOS”. Tucumán se movilizará en rechazo al veto. captura de video “EN FAVOR DE TODOS”. Tucumán se movilizará en rechazo al veto. captura de video
Hace 2 Hs

En rechazo al veto presidencial a la ley de financiamiento de la educación universitaria, autoridades, docentes, investigadores, no docentes, estudiantes y la comunidad en general protestarán hoy en Tucumán, en el marco de la Marcha Federal Universitaria.

El rector de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), Sergio Pagani, convocó a través de un video a marchar en rechazo de la determinación que tomó el presidente Javier Milei. “Esta ley no es contra nadie, es a favor de todos. Invito a toda la comunidad a sumarse a la marcha en favor de la universidad pública y en contra del veto a la ley de financiamiento; en defensa de nuestra universidad”, expresó.

Pagani recordó que la convocatoria será hoy a las 16 en el Rectorado (Ayacucho 471), y que desde allí marcharán a las 17 hasta la plaza Independencia. En la publicación que se realizó en los canales oficiales de la UNT en Instagram, se indicó que en las puertas del Rectorado se leerá un documento elaborado por el Consejo Superior.

Consignas

La secretaria general de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán (Adiunt), Anahí Rodríguez, indicó que en la plaza se transmitirán las consignas principales de la protesta contra las medidas nacionales; entre ellas, el rechazo al veto presidencial contra la ley de financiamiento universitario. Añadió que la jornada de lucha se unificará con las actividades previstas por los centros de estudiantes de escuelas preuniversitarias y secundarias en conmemoración a “La Noche de los Lápices”, por lo que se espera la participación de una enorme porción de la comunidad universitaria.

Marcha universitaria: estudiantes y docentes vuelven a tomar las calles del país

Marcha universitaria: estudiantes y docentes vuelven a tomar las calles del país

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), en tanto, descartó que el Presupuesto 2026 anunciado por el presidente Milei contemple un aumento real para las casas de altos estudios, sino que “consolida el ajuste”. El jefe de Estado adelantó que en el proyecto girado al Congreso les asignará $4,8 billones a las instituciones de educación superior. La cifra no fue bien recibida por las autoridades universitarias, dado que reclaman casi el doble para poder garantizar el funcionamiento de las facultades, consignó el diario Perfil.

Temas TucumánPlaza IndependenciaUniversidad Nacional de TucumánAsociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de TucumánEmilie SchindlerSergio PaganiJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Historia viva: así llegaron Lautaro y Javier a la final de “Enseñame Tucumán”

Historia viva: así llegaron Lautaro y Javier a la final de “Enseñame Tucumán”

Marcha universitaria: estudiantes y docentes vuelven a tomar las calles del país

Marcha universitaria: estudiantes y docentes vuelven a tomar las calles del país

La vida de Milagros cambiará por una iniciativa de estudiantes

La vida de Milagros cambiará por una iniciativa de estudiantes

Financiamiento Universitario: tras el veto de Milei, la UBA advirtió que funcionará en estado crítico

Financiamiento Universitario: tras el veto de Milei, la UBA advirtió que funcionará "en estado crítico"

Qué dice la Ley de Pasantías: duración máxima, derechos y límites

Qué dice la Ley de Pasantías: duración máxima, derechos y límites

Lo más popular
Santander becará a latinoamericanos para el curso de innovación e IA en Madrid
1

Santander becará a latinoamericanos para el curso de innovación e IA en Madrid

Feliz 21 de Septiembre: una guía de fiestas estudiantiles para festejar en Tucumán
2

Feliz 21 de Septiembre: una guía de fiestas estudiantiles para festejar en Tucumán

Con charlas y stands, vuelve la Feria de Empresas a Ciencias Económicas de la UNT
3

Con charlas y stands, vuelve la Feria de Empresas a Ciencias Económicas de la UNT

Sumate al Festival Esquinas 2.0 con entrada libre y homenajeá la cultura urbana
4

Sumate al Festival Esquinas 2.0 con entrada libre y homenajeá la cultura urbana

Cuánto más ganan los profesionales en la Argentina respecto de los que no lo son
5

Cuánto más ganan los profesionales en la Argentina respecto de los que no lo son

Mercado Pago lanza créditos a tasa 0% para emprendedores
6

Mercado Pago lanza créditos a tasa 0% para emprendedores

Más Noticias
Elecciones de octubre: el cierre para anotar candidatos para Alberdi llegó con sorpresas

Elecciones de octubre: el cierre para anotar candidatos para Alberdi llegó con sorpresas

Presunto tráfico de influencias: aseguran que Ontiveros, Casella y Leal comparten la propiedad de una casa y de un auto

Presunto tráfico de influencias: aseguran que Ontiveros, Casella y Leal comparten la propiedad de una casa y de un auto

Jaldo, en Benjamín Paz: “Esta cárcel devuelve policías a la calle y seguridad a Tucumán”

Jaldo, en Benjamín Paz: “Esta cárcel devuelve policías a la calle y seguridad a Tucumán”

El abogado Pierri se suma a la defensa del sospechado por tráfico de influencias en la Justicia Federal

El abogado Pierri se suma a la defensa del sospechado por tráfico de influencias en la Justicia Federal

Cristina Kirchner, tras el discurso de Javier Milei: El tic tac ya puedo escucharlo desde San José 1111

Cristina Kirchner, tras el discurso de Javier Milei: "El tic tac ya puedo escucharlo desde San José 1111"

“Una decisión muy valiente”: Axel Kicillof dijo que no se arrepiente de la expropiación de YPF

“Una decisión muy valiente”: Axel Kicillof dijo que no se arrepiente de la expropiación de YPF

Fue un llamado casi de socorro: el análisis político y económico del discurso de Javier Milei

"Fue un llamado casi de socorro": el análisis político y económico del discurso de Javier Milei

Javier Milei presentó el Presupuesto 2026 y defendió el equilibrio fiscal: “Lo peor ya pasó”

Javier Milei presentó el Presupuesto 2026 y defendió el equilibrio fiscal: “Lo peor ya pasó”

Comentarios