El rector de la UNT instó a marchar hoy por la universidad

En rechazo al veto presidencial a la ley de financiamiento de la educación universitaria, autoridades, docentes, investigadores, no docentes, estudiantes y la comunidad en general protestarán hoy en Tucumán, en el marco de la Marcha Federal Universitaria.
El rector de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), Sergio Pagani, convocó a través de un video a marchar en rechazo de la determinación que tomó el presidente Javier Milei. “Esta ley no es contra nadie, es a favor de todos. Invito a toda la comunidad a sumarse a la marcha en favor de la universidad pública y en contra del veto a la ley de financiamiento; en defensa de nuestra universidad”, expresó.
Pagani recordó que la convocatoria será hoy a las 16 en el Rectorado (Ayacucho 471), y que desde allí marcharán a las 17 hasta la plaza Independencia. En la publicación que se realizó en los canales oficiales de la UNT en Instagram, se indicó que en las puertas del Rectorado se leerá un documento elaborado por el Consejo Superior.
Consignas
La secretaria general de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán (Adiunt), Anahí Rodríguez, indicó que en la plaza se transmitirán las consignas principales de la protesta contra las medidas nacionales; entre ellas, el rechazo al veto presidencial contra la ley de financiamiento universitario. Añadió que la jornada de lucha se unificará con las actividades previstas por los centros de estudiantes de escuelas preuniversitarias y secundarias en conmemoración a “La Noche de los Lápices”, por lo que se espera la participación de una enorme porción de la comunidad universitaria.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), en tanto, descartó que el Presupuesto 2026 anunciado por el presidente Milei contemple un aumento real para las casas de altos estudios, sino que “consolida el ajuste”. El jefe de Estado adelantó que en el proyecto girado al Congreso les asignará $4,8 billones a las instituciones de educación superior. La cifra no fue bien recibida por las autoridades universitarias, dado que reclaman casi el doble para poder garantizar el funcionamiento de las facultades, consignó el diario Perfil.