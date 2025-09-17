¿Por qué en esta empresa aún utilizan Windows 95?

En 1995 Microsoft convirtió a las computadoras en una herramienta cotidiana con el lanzamiento de un sistema operativo inédito y un punto de inflexión en la historia de la informática personal. Windows 95 era un sistema mucho más intuitivo y accesible que sus predecesores, muy sencillo para incorporar en la rutina diaria. Pero luego, la empresa dejó de actualizarlo y pronto se le hizo imposible competir con las nuevas tecnologías.