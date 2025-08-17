Así serán las computadoras del futuro: tecnología de voz y asistentes virtuales

Durante décadas, el mouse y el teclado fueron los principales aliados de los usuarios para manejar una computadora. Sin embargo, Microsoft propone un cambio radical que podría dejar obsoletos estos dispositivos en gran parte de las tareas diarias.
Según David Weston, vicepresidente de seguridad de la compañía, el futuro de Windows se orientará hacia “una experiencia sin clics ni teclas, con la inteligencia artificial como núcleo”.
La propuesta de la empresa contempla un sistema operativo capaz de escuchar, comprender y ejecutar órdenes mediante la voz, sin necesidad de interfaces físicas. Weston asegura que, en pocos años, “mover un cursor con la mano podría considerarse tan anticuado como escribir comandos en una ventana de MS-DOS”.
La clave estará en agentes virtuales que realizarán tareas desde ajustes en documentos hasta la organización de reuniones, todo mediante indicaciones verbales.
Un cambio tecnológico y cultural
Este giro no solo implica un avance tecnológico, sino también una transformación cultural. Abandonar los atajos de teclado y el clic para dar paso a una interacción más natural y conversacional supone un cambio en la forma de trabajar y relacionarse con la computadora. La llegada de Windows 12 marcará el primer paso hacia un entorno donde la IA esté siempre presente y lista para asistir.
En la nueva generación de sistemas, la voz se convertirá en la interfaz principal. Microsoft planea reemplazar comandos básicos como “Hey Cortana” por diálogos fluidos con la PC, permitiendo que la interacción se asemeje más a una conversación humana que a una orden técnica.
Esta evolución también impactará en el entorno laboral, donde asistentes inteligentes podrán resumir reuniones, revisar documentos y brindar asesoría interna, consignó C5N.
Seguridad reforzada y autenticación biométrica
La seguridad será un pilar fundamental de este cambio. Weston adelantó que la compañía trabaja en criptografía poscuántica para proteger los datos frente a amenazas futuras, junto con autenticación biométrica basada en reconocimiento facial y de voz, que reemplazaría a las contraseñas tradicionales.
Aunque esta revolución parece inminente, el cambio será gradual. El mouse y el teclado seguirán presentes para quienes prefieran su precisión, especialmente en actividades como el gaming. Sin embargo, para gestiones cotidianas, la IA podría convertirse en la vía más rápida y eficiente.
Con la llegada de Windows 12, y más aún con su sucesor, la era del doble clic dará paso a una relación con la tecnología más natural, inteligente y sin manos.