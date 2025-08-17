Así serán las computadoras del futuro: tecnología de voz y asistentes virtuales

Un cambio tecnológico y cultural

Este giro no solo implica un avance tecnológico, sino también una transformación cultural. Abandonar los atajos de teclado y el clic para dar paso a una interacción más natural y conversacional supone un cambio en la forma de trabajar y relacionarse con la computadora. La llegada de Windows 12 marcará el primer paso hacia un entorno donde la IA esté siempre presente y lista para asistir.