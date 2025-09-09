Victoria Federica cumple 25 años: de nieta real a influencer de moda y rostro imprescindible en eventos VIP

Nacida en Madrid el 9 de septiembre del año 2000, Victoria Federica de Todos los Santos, primera nieta de los reyes eméritos Juan Carlos y Sofía, cumple 25 años consolidada como figura influyente en el mundo de la moda, la publicidad y el entretenimiento. Hija de la infanta Elena y de Jaime de Marichalar, su nombre rinde homenaje a su bisabuela materna, la madre de la reina Sofía.
Conocida en su círculo cercano como “Vic”, creció junto a su hermano mayor, Froilán, con quien mantiene una estrecha relación. Desde niña se caracterizó por su simpatía y carácter alegre, además de su afición por los caballos, pasión que comparte con su madre. Aunque estudió en colegios británicos y cursó una carrera universitaria en economía que no llegó a finalizar, su verdadera proyección pública llegó a través de las redes sociales y la moda.
Hoy en día, Victoria Federica acumula casi 400.000 seguidores en Instagram, plataforma en la que comparte viajes, colaboraciones con marcas de lujo y su presencia en exclusivas fiestas. Su estilo y popularidad la han convertido en un rostro imprescindible de las alfombras rojas y galas más destacadas, además de ser portada de revistas femeninas y protagonista en podcasts.
En televisión también ha hecho incursiones: participó en El desafío, visitó el plató de El Hormiguero y pronto hablará de su intimidad en Emparejados, el programa presentado por Joaquín y su esposa Susana Saborido.
Su vida social está marcada por amistades con grandes nombres del mundo influencer como María Pombo, María García de Jaime, Tomás Páramo o Tana Rivera. También mantiene una estrecha relación con la sevillana Rocío Laffón, su mejor amiga. Entre sus primos, su mayor complicidad la tiene con Irene Urdangarin, aunque nunca se la ha visto públicamente con Leonor y Sofía, las hijas de los reyes Felipe VI y Letizia.
Profundamente taurina, mantiene una amistad cercana con el torero Roca Rey, y ha sido imagen destacada en la Feria de San Isidro de Madrid. En lo sentimental, el único noviazgo confirmado fue con Borja Moreno, empresario de la noche, con quien rompió este verano.
Altísima, espigada y con gran parecido físico a su padre, Victoria Federica ha encontrado en la moda y la publicidad un espacio rentable y mediático, al tiempo que mantiene la admiración pública hacia su abuelo, el rey emérito Juan Carlos, y hacia su madre, la infanta Elena, a quien considera su modelo a seguir.
A los 25 años, la nieta mayor de los reyes eméritos celebra su aniversario como una de las jóvenes más mediáticas y seguidas de España, símbolo de una nueva generación de la familia real que se mueve entre la tradición y la influencia digital.