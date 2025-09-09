Victoria Federica cumple 25 años: de nieta real a influencer de moda y rostro imprescindible en eventos VIP

Conocida en su círculo cercano como “Vic”, creció junto a su hermano mayor, Froilán, con quien mantiene una estrecha relación. Desde niña se caracterizó por su simpatía y carácter alegre, además de su afición por los caballos, pasión que comparte con su madre. Aunque estudió en colegios británicos y cursó una carrera universitaria en economía que no llegó a finalizar, su verdadera proyección pública llegó a través de las redes sociales y la moda.