Secciones
España

Victoria Federica cumple 25 años: de nieta real a influencer de moda y rostro imprescindible en eventos VIP

La hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar es la influencer más mediática de la familia real española, con casi 400.000 seguidores en Instagram y una agenda social repleta de alfombras rojas y colaboraciones con marcas de lujo.

VICTORIA FEDERICA. La hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar cumple 25 años. VICTORIA FEDERICA. La hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar cumple 25 años.
Hace 1 Hs

Nacida en Madrid el 9 de septiembre del año 2000, Victoria Federica de Todos los Santos, primera nieta de los reyes eméritos Juan Carlos y Sofía, cumple 25 años consolidada como figura influyente en el mundo de la moda, la publicidad y el entretenimiento. Hija de la infanta Elena y de Jaime de Marichalar, su nombre rinde homenaje a su bisabuela materna, la madre de la reina Sofía.

Conocida en su círculo cercano como “Vic”, creció junto a su hermano mayor, Froilán, con quien mantiene una estrecha relación. Desde niña se caracterizó por su simpatía y carácter alegre, además de su afición por los caballos, pasión que comparte con su madre. Aunque estudió en colegios británicos y cursó una carrera universitaria en economía que no llegó a finalizar, su verdadera proyección pública llegó a través de las redes sociales y la moda.

Hoy en día, Victoria Federica acumula casi 400.000 seguidores en Instagram, plataforma en la que comparte viajes, colaboraciones con marcas de lujo y su presencia en exclusivas fiestas. Su estilo y popularidad la han convertido en un rostro imprescindible de las alfombras rojas y galas más destacadas, además de ser portada de revistas femeninas y protagonista en podcasts.

En televisión también ha hecho incursiones: participó en El desafío, visitó el plató de El Hormiguero y pronto hablará de su intimidad en Emparejados, el programa presentado por Joaquín y su esposa Susana Saborido.

Su vida social está marcada por amistades con grandes nombres del mundo influencer como María Pombo, María García de Jaime, Tomás Páramo o Tana Rivera. También mantiene una estrecha relación con la sevillana Rocío Laffón, su mejor amiga. Entre sus primos, su mayor complicidad la tiene con Irene Urdangarin, aunque nunca se la ha visto públicamente con Leonor y Sofía, las hijas de los reyes Felipe VI y Letizia.

Profundamente taurina, mantiene una amistad cercana con el torero Roca Rey, y ha sido imagen destacada en la Feria de San Isidro de Madrid. En lo sentimental, el único noviazgo confirmado fue con Borja Moreno, empresario de la noche, con quien rompió este verano.

Altísima, espigada y con gran parecido físico a su padre, Victoria Federica ha encontrado en la moda y la publicidad un espacio rentable y mediático, al tiempo que mantiene la admiración pública hacia su abuelo, el rey emérito Juan Carlos, y hacia su madre, la infanta Elena, a quien considera su modelo a seguir.

A los 25 años, la nieta mayor de los reyes eméritos celebra su aniversario como una de las jóvenes más mediáticas y seguidas de España, símbolo de una nueva generación de la familia real que se mueve entre la tradición y la influencia digital.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Victoria Federica cumple 25 años: de nieta real a influencer de moda y rostro imprescindible en eventos VIP
1

Victoria Federica cumple 25 años: de nieta real a influencer de moda y rostro imprescindible en eventos VIP

Toñi Moreno recibe una inesperada declaración de amor en pleno directo de Gente maravillosa
2

Toñi Moreno recibe una inesperada declaración de amor en pleno directo de Gente maravillosa

Más Noticias
Nico Williams vacila a Lamine Yamal y revela cómo sigue su relación con Nicki Nicole: Está in love

Nico Williams vacila a Lamine Yamal y revela cómo sigue su relación con Nicki Nicole: "Está in love"

El accesorio de los 2000 que vuelve con fuerza a España este otoño

El accesorio de los 2000 que vuelve con fuerza a España este otoño

Rosalía impone tendencia con un accesorio que eleva cualquier look en 2025

Rosalía impone tendencia con un accesorio que eleva cualquier look en 2025

La dura realidad del sector de la limpieza en España: 300 euros al mes por tres portales”

La dura realidad del sector de la limpieza en España: "300 euros al mes por tres portales”

Pinos Genil, el pueblo mágico de Andalucía donde el arroz caldoso es el gran protagonista

Pinos Genil, el pueblo mágico de Andalucía donde el arroz caldoso es el gran protagonista

Punta del Moral, la playa de Huelva a un paso de Portugal que combina tranquilidad y encanto marinero

Punta del Moral, la playa de Huelva a un paso de Portugal que combina tranquilidad y encanto marinero

Colmenar Viejo, la ciudad española de 57.000 habitantes sin médico de urgencias por la noche pero con concejal de asuntos taurinos

Colmenar Viejo, la ciudad española de 57.000 habitantes sin médico de urgencias por la noche pero con concejal de asuntos taurinos

Fallece Dnoé Lamiss, hermana de Carolina Sobe, tras semanas en coma por una neumonía y complicaciones cardíacas

Fallece Dnoé Lamiss, hermana de Carolina Sobe, tras semanas en coma por una neumonía y complicaciones cardíacas

Comentarios