Elecciones 2025: ¿Cuántas bancas de diputados prevé sacar Jaldo?

Las encuestas que circulan en la Casa de Gobierno plantean un escenario posible de 2-1-1: dos bancas para el oficialismo, una para La Libertad Avanza (Federico Pelli) y otra para Sánchez. En un panorama más favorable, no descartan un 3-1 y el jalsdismo de entusiasma y pretende poner todas las energías en la campaña para arrebatar una banca a los disidentes.