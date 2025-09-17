Secciones
Elecciones 2025: ¿Cuántas bancas de diputados prevé sacar Jaldo?

Las encuestas que circulan en la Casa de Gobierno plantean un escenario posible de 2-1-1: dos bancas para el oficialismo y dos para la oposición.

Gabriela Baigorri
Por Gabriela Baigorri Hace 2 Hs

El oficialismo provincial ya hace números de cara a la renovación legislativa tras las elecciones de medio término. Tucumán renueva cuatro escaños. Dos están en el bloque Independencia, que responde a la Casa de Gobierno local (Elia Fernández y Agustín Fernández) y otros dos en la oposición: Roberto Sánchez y Paula Omodeo.

Las encuestas que circulan en la Casa de Gobierno plantean un escenario posible de 2-1-1: dos bancas para el oficialismo, una para La Libertad Avanza (Federico Pelli) y otra para Sánchez. En un panorama más favorable, no descartan un 3-1 y el jalsdismo de entusiasma y pretende poner todas las energías en la campaña para arrebatar una banca a los disidentes.

En caso de lograr tres bancas, ingresarían Gladys Medina, Javier Noguera y Elia Mansilla. Como Medina dejaría su banca con mandato vigente, esa vacante sería cubierta por Sarita Assán, quien completaría los dos años restantes. El reemplazo en la Cámara sería Carlos Assán (h). Si el oficialismo obtiene dos escaños, para Noguera y Medina, Mansilla ocuparía directamente el lugar de Medina y completaría su gestión hasta el 2027.

La foto de Jaldo habilitó la foto con Saenz

Hay un sentimiento que prima hoy entre la Rosada y los gobernadores y es la desconfianza.

Los mandatarios proviciales están empoderados porque a la mayoría le fue bien en las urnas este año, con los oficialismos locales, y a LLA en la provincia de Buenos Aires no. Tienen, sin embargo, buenas expectativas sobre el rol que tendrá el nuevo ministro del Interior, el tucumano Lisandro Catalán.

Vimos fotos importantes en sus primeras horas en el puesto. Primero, con tres gobernadores aliados: Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco) y Rogelio Frigerio (Entre Rios). Luego, tuvo una foto importante con Osvaldo Jaldo, que pasó de dialoguista a crítico, pero manteniendo buena relación con el ministro.

La otra imagen fue en Salta, con Gustavo Saenz, el gobernador local. Fue en Finca Las Costas, residencia oficial.

Trascendió que Saenz había condicionado su foto a que se publicara una antes con Jaldo. Si no salía la de Jaldo, no salía suya.

