¿Cuál fue el motivo del escándalo?: qué dijo Gustavo Cordera hace 10 años

Gustavo Cordera, exlíder de Bersuit Vergarabat, se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta, diez años después de proferir una serie de declaraciones que generaron un rechazo masivo. Aquellos comentarios, emitidos en 2016, derivaron en una significativa "cancelación" social y judicial, afectando su carrera por casi siete años, según el propio artista. Recientemente, el debate alrededor de estos dichos repudiables se reavivó, obligando a Cordera a pedir disculpas públicas.
La controversia original tuvo su origen durante una charla con estudiantes de periodismo de la escuela TEA Arte, un encuentro que rápidamente escaló a un escándalo público de gran magnitud. La difusión de sus palabras desató una fuerte ola de reacciones negativas en redes sociales y en el ámbito educativo, marcando un antes y un después en la percepción del artista. Este episodio puso en evidencia la sensibilidad social respecto a la violencia de género y el acoso sexual.
Las escandalosas afirmaciones de hace 10 años
Durante la mencionada conferencia, el 8 de agosto de 2016, Cordera expresó sin titubeos frases que provocaron indignación generalizada. La más resonante fue: "hay mujeres que necesitan ser violadas para tener sexo porque son histéricas y sienten culpa por no poder tener sexo libremente". Estas palabras las pronunció mientras los alumnos le consultaban sobre denuncias de abusos sexuales que involucraban a otros músicos.
Aquel encuentro, que era una clase especial, también registró otras declaraciones aberrantes del músico. Cordera manifestó: “Es una aberración de la ley que si una pendeja de 16 años con la concha caliente quiera coger con vos, vos no te las puedas coger”. Además, añadió desafiante: “Si yo tengo algo bueno para darte puedo desvirgarte como nadie en el mundo”.
Repercusiones inmediatas y justificaciones fallidas
La divulgación de estas palabras, inicialmente por un estudiante llamado Jonatan Dalinger en Facebook, fue inmediata y explosiva, generando una avalancha de críticas hacia Cordera. Ingrid Beck, directora de TEA Arte, calificó las expresiones del músico como "barbaridades" y confirmó que varias alumnas se sintieron muy incómodas durante la charla. Otros alumnos que asistieron a la clase también corroboraron la veracidad de los hechos.
Ante el estupor generalizado y el repudio creciente, el músico intentó justificar sus dichos, argumentando que se trató de un "simulacro" o un "ejercicio" para provocar al auditorio. Alegó que lo dicho estaba "fuera de contexto" y que la intención era "generar disidencias para sacar la parte animal dentro de lo moral". Sin embargo, desde TEA, aseguraron que nunca pactaron que él debía provocar y que los alumnos no entendieron ningún ejercicio.
Cordera no solo justificó sus palabras, sino que también apuntó contra la institución educativa, acusándola de ser responsable por la filtración de la charla privada a los medios. Afirmó sentirse defraudado y consideró iniciar acciones legales, alegando que "no me cuidaron" y que la institución no cumplió con sus promesas de confidencialidad. A pesar de su defensa inicial, que posteriormente borró de Facebook, el impacto de sus comentarios lo persiguió por años.