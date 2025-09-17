¿Cuál fue el motivo del escándalo?: qué dijo Gustavo Cordera hace 10 años

La controversia original tuvo su origen durante una charla con estudiantes de periodismo de la escuela TEA Arte, un encuentro que rápidamente escaló a un escándalo público de gran magnitud. La difusión de sus palabras desató una fuerte ola de reacciones negativas en redes sociales y en el ámbito educativo, marcando un antes y un después en la percepción del artista. Este episodio puso en evidencia la sensibilidad social respecto a la violencia de género y el acoso sexual.