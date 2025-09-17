Secciones
Rige una alerta por tormentas con actividad eléctrica en siete provincias: ¿a qué hora se largará el agua?

Conocé las advertencias del Servicio Meteorológico Nacional para hoy.

Hace 1 Hs

Para este miércoles 17 de septiembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas en siete provincias. Este nivel de advertencia informa que se esperan “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas".

Alerta por tormentas, vientos fuertes y granizo: ¿cuáles son las provincias en riesgo?

En las zonas afectadas se prevén tormentas de variada intensidad, algunas fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, además de actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo.

Rige una alerta por tormentas en siete provincias: ¿a qué hora y dónde se largará el agua?

Las zonas que están bajo alerta amarilla por fuertes tormentas y posible caída de granizo son el sur de la provincia de Buenos Aires (en la tarde), el centro y sur La Pampa (en la tarde), el este de Río Negro (en la tarde y la noche), el este de Mendoza (en la noche), el noroeste de Santa Fe (en la noche), el este de Santiago del Estero (en la noche) y el centro de Chaco (en la noche).

Alerta por tormentas: seis recomendaciones del SMN

- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

- Evitá actividades al aire libre.

- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

- Estate atento ante la posible caída de granizo.

- Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Temas Servicio Meteorológico Nacional
