Rige una alerta por tormentas con actividad eléctrica en siete provincias: ¿a qué hora se largará el agua?

Las zonas que están bajo alerta amarilla por fuertes tormentas y posible caída de granizo son el sur de la provincia de Buenos Aires (en la tarde), el centro y sur La Pampa (en la tarde), el este de Río Negro (en la tarde y la noche), el este de Mendoza (en la noche), el noroeste de Santa Fe (en la noche), el este de Santiago del Estero (en la noche) y el centro de Chaco (en la noche).