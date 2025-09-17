Quedó terminado el penal de Benjamín Paz luego de tres años de obras

"Hoy inauguramos una cárcel que no solo amplía la capacidad del sistema penal, sino que también devuelve a la calle a cientos de policías que estaban cuidando detenidos en comisarías, cuando su función es proteger a la ciudadanía”, afirmó el gobernador Jaldo en su discurso. El primer mandatario también informó que la obra contó con una inversión superior a los $27 mil millones y dijo que en un año y nueve meses, Tucumán pasó de 1.200 a casi 2.000 plazas penitenciarias gracias a obras como esta y a la reciente apertura de Delfín Gallo. Por último, adelantó que está previsto que el próximo año se concluya el complejo penitenciario de Las Talitas, destinado a albergar a 600 personas.