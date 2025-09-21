Este 21 de septiembre se recuerda a San Mateo: de recaudador a evangelizador

¿Quién fue San Mateo?

San Mateo, también conocido como Leví, vivió en Cafarnaúm, a orillas del lago de Galilea. Antes de seguir a Jesús, era recaudador de impuestos, una profesión despreciada por muchos en la sociedad de su tiempo. Sin embargo, Jesús lo eligió para ser uno de sus apóstoles, llamándolo a seguirlo y a compartir su mensaje de amor y salvación.