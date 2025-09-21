Este 21 de septiembre se recuerda a San Mateo: de recaudador a evangelizador

Este 21 de septiembre la Iglesia Católica celebra, en su Santoral, a San Mateo, uno de los doce apóstoles de Jesús y autor del primer Evangelio del Nuevo Testamento. Su historia es un ejemplo de conversión y dedicación al servicio de Dios.
¿Quién fue San Mateo?
San Mateo, también conocido como Leví, vivió en Cafarnaúm, a orillas del lago de Galilea. Antes de seguir a Jesús, era recaudador de impuestos, una profesión despreciada por muchos en la sociedad de su tiempo. Sin embargo, Jesús lo eligió para ser uno de sus apóstoles, llamándolo a seguirlo y a compartir su mensaje de amor y salvación.
Tras su encuentro con Jesús, Mateo dejó su antigua vida y se dedicó a difundir las enseñanzas de Cristo. Se le atribuye la autoría del Evangelio que lleva su nombre, dirigido principalmente a una audiencia judía, y que destaca la conexión de Jesús con las profecías del Antiguo Testamento.
Otros santos del día
Además de San Mateo, el 21 de septiembre también se conmemoran otras figuras de la Iglesia:
Santa Ifigenia: Virgen y mártir, cuya vida ejemplifica la pureza y el sacrificio por la fe.
San Alejandro de Baccano: Mártir cristiano que dio testimonio de su fe en tiempos de persecución.
San Cadoc de Lan-Carvan: Abad galés del siglo VI, conocido por su vida monástica y su labor evangelizadora.
San Cástor de Apt: Obispo de la ciudad de Apt, Francia, que promovió la vida monástica en su región.
San Cuadrado de Grecia: Mártir cristiano que sufrió por su fe en tiempos de persecución.
San Gerulfo de Tronchiennes: Mártir cristiano que dio testimonio de su fe hasta el final.
San Jonás profeta: Profeta del Antiguo Testamento, conocido por su misión en la ciudad de Nínive.
San Landelino de Ettenheim: Abad benedictino que promovió la vida monástica en su región.
San Pámfilo de Roma: Mártir cristiano que sufrió por su fe en tiempos de persecución.