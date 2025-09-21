Secciones
SociedadActualidad

Este 21 de septiembre se recuerda a San Mateo: de recaudador a evangelizador

Conoce el santoral completo de la fecha.

Este 21 de septiembre se recuerda a San Mateo: de recaudador a evangelizador
Hace 2 Hs

Este 21 de septiembre la Iglesia Católica celebra, en su Santoral, a San Mateo, uno de los doce apóstoles de Jesús y autor del primer Evangelio del Nuevo Testamento. Su historia es un ejemplo de conversión y dedicación al servicio de Dios.

¿Quién fue San Mateo?

San Mateo, también conocido como Leví, vivió en Cafarnaúm, a orillas del lago de Galilea. Antes de seguir a Jesús, era recaudador de impuestos, una profesión despreciada por muchos en la sociedad de su tiempo. Sin embargo, Jesús lo eligió para ser uno de sus apóstoles, llamándolo a seguirlo y a compartir su mensaje de amor y salvación.

Tras su encuentro con Jesús, Mateo dejó su antigua vida y se dedicó a difundir las enseñanzas de Cristo. Se le atribuye la autoría del Evangelio que lleva su nombre, dirigido principalmente a una audiencia judía, y que destaca la conexión de Jesús con las profecías del Antiguo Testamento.

Otros santos del día

Además de San Mateo, el 21 de septiembre también se conmemoran otras figuras de la Iglesia:

Santa Ifigenia: Virgen y mártir, cuya vida ejemplifica la pureza y el sacrificio por la fe.

San Alejandro de Baccano: Mártir cristiano que dio testimonio de su fe en tiempos de persecución.

San Cadoc de Lan-Carvan: Abad galés del siglo VI, conocido por su vida monástica y su labor evangelizadora.

San Cástor de Apt: Obispo de la ciudad de Apt, Francia, que promovió la vida monástica en su región.

San Cuadrado de Grecia: Mártir cristiano que sufrió por su fe en tiempos de persecución.

San Gerulfo de Tronchiennes: Mártir cristiano que dio testimonio de su fe hasta el final.

San Jonás profeta: Profeta del Antiguo Testamento, conocido por su misión en la ciudad de Nínive.

San Landelino de Ettenheim: Abad benedictino que promovió la vida monástica en su región.

San Pámfilo de Roma: Mártir cristiano que sufrió por su fe en tiempos de persecución.


Temas Digital
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Santoral del 20 de septiembre: mártires coreanos, conversos y apóstoles de la caridad

Santoral del 20 de septiembre: mártires coreanos, conversos y apóstoles de la caridad

Santoral del 18 de septiembre: qué santos se celebran hoy según la Iglesia católica

Santoral del 18 de septiembre: qué santos se celebran hoy según la Iglesia católica

¿Qué santos se recuerdan este 19 de septiembre?

¿Qué santos se recuerdan este 19 de septiembre?

Lo más popular
Las fuerzas del hielo
1

Las fuerzas del hielo

Elecciones Tucumán 2025: qué analizarán Jaldo y el peronismo tras el 26 de octubre
2

Elecciones Tucumán 2025: qué analizarán Jaldo y el peronismo tras el 26 de octubre

¿Un joven fue víctima de un crimen o murió de manera accidental?
3

¿Un joven fue víctima de un crimen o murió de manera accidental?

Clever Ferreira se convirtió en el matagigantes de Atlético Tucumán
4

Clever Ferreira se convirtió en el "matagigantes" de Atlético Tucumán

El mensaje de Pusineri tras la victoria de Atlético Tucumán frente a River: No puedo conformar a las redes sociales
5

El mensaje de Pusineri tras la victoria de Atlético Tucumán frente a River: "No puedo conformar a las redes sociales"

El nieto de Fidel y la ética revolucionaria
6

El nieto de Fidel y la ética revolucionaria

Más Noticias
Yuyito González destapó los secretos de su relación con Milei en la mesa de Mirtha

Yuyito González destapó los secretos de su relación con Milei en la mesa de Mirtha

La hierba medicinal que ayuda a la memoria y se le puede agregar al mate

La hierba medicinal que ayuda a la memoria y se le puede agregar al mate

Reapareció Silvia D'Auro: cómo está hoy en medio de un nuevo escándalo con Morena Rial

Reapareció Silvia D'Auro: cómo está hoy en medio de un nuevo escándalo con Morena Rial

Siguen las alertas por tormenta: ¿qué provincias se verán afectadas este domingo?

Siguen las alertas por tormenta: ¿qué provincias se verán afectadas este domingo?

El tiempo en Tucumán: la primavera comenzará con un domingo inestable y cálido

El tiempo en Tucumán: la primavera comenzará con un domingo inestable y cálido

Día de la Primavera: ¿cuándo empieza oficialmente la temporada 2025?

Día de la Primavera: ¿cuándo empieza oficialmente la temporada 2025?

Qué hacer en el domingo 21 de septiembre en San Miguel de Tucumán

Qué hacer en el domingo 21 de septiembre en San Miguel de Tucumán

“Hemos dejado que un chico pase seis años por la escuela y no pueda escribir”

“Hemos dejado que un chico pase seis años por la escuela y no pueda escribir”

Comentarios