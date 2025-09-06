Secciones
SociedadActualidad

Santoral de hoy 6 de septiembre: ¿qué santos se celebran?

Monjes, mártires, profetas y fundadores de comunidades religiosas.

Santoral de hoy 6 de septiembre: ¿qué santos se celebran?
Hace 33 Min

El santoral católico recuerda este 6 de septiembre a distintas figuras de la Iglesia veneradas en diversas regiones. Entre ellas, se encuentran monjes, mártires, profetas y fundadores de comunidades religiosas.

El calendario litúrgico señala que cada jornada está dedicada a santos y beatos que dejaron huella en la historia del cristianismo. En el caso del 6 de septiembre, el santoral es particularmente diverso, abarcando a hombres y mujeres de distintas épocas y países, desde el profeta Zacarías en el Antiguo Testamento hasta figuras medievales de la tradición europea.

Santos y beatos del 6 de septiembre

Santa Bega de Cumberland: monja del siglo VII asociada a la vida monástica en el norte de Inglaterra.

Beato Bertrán de Garrigues: presbítero cisterciense del siglo XIII, discípulo de Santo Domingo y difusor de la vida dominicana.

San Cagnoaldo de Laon: obispo del siglo VII, recordado en la región francesa de Laon.

San Eleuterio de Spoleto: abad en Umbría, Italia, reconocido por su vida sencilla y penitente.

San Magno de Füssen: monje benedictino alemán, fundador de monasterios en Baviera.

San Onesíforo de Éfeso: discípulo de San Pablo, mencionado en el Nuevo Testamento y venerado en la tradición oriental.

San Zacarías, profeta: uno de los doce profetas menores del Antiguo Testamento, autor del Libro de Zacarías.

En algunos calendarios locales también se conmemora a Santa Begga de Landen, noble franca del siglo VII y abadesa, además de a los santos Cleto y Donaciano, mártires del siglo V.

Una fecha de espiritualidad universal

El 6 de septiembre es una jornada en la que convergen distintas tradiciones dentro de la Iglesia católica. Desde figuras bíblicas hasta monjes medievales, el santoral recuerda que la santidad se manifiesta en múltiples formas: en la vida contemplativa, en la evangelización, en la pobreza radical o en el martirio.

Conmemorarlos significa también reconocer que la fe se ha encarnado en contextos históricos y geográficos diversos, pero con un mismo mensaje de fidelidad al Evangelio.

Temas Digital
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Qué santos se celebran este 31 de agosto?

¿Qué santos se celebran este 31 de agosto?

¿Qué santos se recuerdan este 3 de septiembre?

¿Qué santos se recuerdan este 3 de septiembre?

Lo más popular
Polémica urbana: “No molestamos a nadie”, dijeron los adolescentes ciclistas
1

Polémica urbana: “No molestamos a nadie”, dijeron los adolescentes ciclistas

A Los Pumas se les escapó el triunfo en la última jugada
2

A Los Pumas se les escapó el triunfo en la última jugada

Las 5 claves de la semana: Milei, un veto histórico y la esperanza de un triunfo bonaerense
3

Las 5 claves de la semana: Milei, un veto histórico y la esperanza de un triunfo bonaerense

Tucumán está de la cabeza
4

Tucumán está de la cabeza

Las escribanas de la historia
5

Las escribanas de la historia

La Libertad Avanza: ¿es suficiente con Milei para sumar votos en las provincias?
6

La Libertad Avanza: ¿es suficiente con Milei para sumar votos en las provincias?

Más Noticias
Las 5 claves de la semana: Milei, un veto histórico y la esperanza de un triunfo bonaerense

Las 5 claves de la semana: Milei, un veto histórico y la esperanza de un triunfo bonaerense

A Los Pumas se les escapó el triunfo en la última jugada

A Los Pumas se les escapó el triunfo en la última jugada

Polémica urbana: “No molestamos a nadie”, dijeron los adolescentes ciclistas

Polémica urbana: “No molestamos a nadie”, dijeron los adolescentes ciclistas

Tucumán está de la cabeza

Tucumán está de la cabeza

Un dictamen fiscal aconseja rechazar la impugnación a la candidatura de Jaldo

Un dictamen fiscal aconseja rechazar la impugnación a la candidatura de Jaldo

Fuerte cruce por los dichos ofensivos contra Luis Juez; Francos repudió los comentarios de El Gordo Dan

Fuerte cruce por los dichos ofensivos contra Luis Juez; Francos repudió los comentarios de "El Gordo Dan"

El Senado anuló el veto de Milei contra la emergencia en discapacidad y puso límites a los DNU

El Senado anuló el veto de Milei contra la emergencia en discapacidad y puso límites a los DNU

Vecinos alertaron que un grupo de ciclistas adolescentes alteran las calles del microcentro

Vecinos alertaron que un grupo de ciclistas adolescentes alteran las calles del microcentro

Comentarios