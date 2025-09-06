Santoral de hoy 6 de septiembre: ¿qué santos se celebran?

El calendario litúrgico señala que cada jornada está dedicada a santos y beatos que dejaron huella en la historia del cristianismo. En el caso del 6 de septiembre, el santoral es particularmente diverso, abarcando a hombres y mujeres de distintas épocas y países, desde el profeta Zacarías en el Antiguo Testamento hasta figuras medievales de la tradición europea.