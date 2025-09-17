Cederían tierras de Campo Norte para canchas de rugby y hockey

En el articulado se consignó que el beneficiario “deberá iniciar las obras de infraestructura en el término de un año a partir de la efectiva posesión del inmueble y culminarlas en tres años. Se aclaró que no podrá transferir o ceder el predio, como tampoco podrá darle otro uso previsto en la propuesta. Ante el incumplimiento, se determinará la extinción del comodato, sin derecho a indemnización alguna. La iniciativa de Rodríguez contó con el apoyo de Javier Noguera, Gabriel Yedlin, Walter Berarducci, Carlos Fúnez, Hugo Ledesma, Tulio Caponio y José Cano, entre otros.