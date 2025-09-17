Secciones
Cederían tierras de Campo Norte para canchas de rugby y hockey

Obtuvo dictamen un proyecto por casi cinco hectáreas para el club Lince, por 20 años.

CAMPO NORTE. El predio de 37 hectáreas perteneció al Ejército. LA GACETA / FOTO DE MATÍAS VIEITO CAMPO NORTE. El predio de 37 hectáreas perteneció al Ejército. LA GACETA / FOTO DE MATÍAS VIEITO
Martín Soto
Por Martín Soto Hace 2 Hs

El predio de Campo Norte, de los pocos espacios verdes del sector oeste de San Miguel de Tucumán, podría sufrir un nueva modificación. En la Legislatura obtuvo dictamen favorable un proyecto de ley para que el Poder Ejecutivo ceda casi cinco hectáreas a Lince Rugby Club, para la construcción de canchas de rugby y de hockey. La propuesta impulsa que el traspaso sea por un plazo de 20 años, con la posibilidad de ser prorrogado por igual término.

La propuesta, presentada por el legislador justicialista Christian Rodríguez, obtuvo dictamen favorable ayer en la comisión de Legislación General que preside Gerónimo Vargas Aignasse. En la iniciativa se precisa que el terreno en cuestión es una fracción del inmueble Padrón N° 412.689, de San Miguel de Tucumán. Se indicó que estará destinado “a la práctica deportiva de las categorías formativas infanto-juveniles de rugby y hockey”.

En el articulado se consignó que el beneficiario “deberá iniciar las obras de infraestructura en el término de un año a partir de la efectiva posesión del inmueble y culminarlas en tres años. Se aclaró que no podrá transferir o ceder el predio, como tampoco podrá darle otro uso previsto en la propuesta. Ante el incumplimiento, se determinará la extinción del comodato, sin derecho a indemnización alguna. La iniciativa de Rodríguez contó con el apoyo de Javier Noguera, Gabriel Yedlin, Walter Berarducci, Carlos Fúnez, Hugo Ledesma, Tulio Caponio y José Cano, entre otros.

Esta podría ser la segunda modificación que se autorice dentro de Campo Norte en el último año. En octubre de 2024, luego de fuertes controversias con la Municipalidad, se dispuso transferir en donación dos hectáreas para la edificación de las oficinas de la Junta de Evaluación de Discapacidad del Siprosa (Ley N° 9.854). Inicialmente se había intentado edificar la “Torre de Inclusión” en el parque 9 de Julio, a lo que se opuso tajantemente la Intendencia por estar dentro del Sistema de Protección del Patrimonio Cultural (Ley 7.500). La ubicación definitiva se acordó con la Capital, aunque legisladores opositores cuestionaron que se invada otro espacio verde.

El parque que no fue

En 1999, la Legislatura expropió unas 37 hectáreas que pertenecían a la Nación (Ejército), según consta en la Ley 6.919. En el artículo segundo de la norma se precisó que “el inmueble descripto en el artículo precedente será destinado a la creación de un parque público”. En 2006, se firmó un convenio por el que la Provincia supuestamente cedía a la Municipalidad las tierras para la creación del parque. Sin embargo, continúa en la órbita provincial.

Desde entonces, la Cámara cedió -por ley- porciones de Campo Norte en distintas oportunidades. En 2011, se transfirió un terreno al PAMI para la construcción de un geriátrico (Ley 8.354); en 2015, se donaron dos fracciones para la construcción de complejos deportivos, uno para la Federación Tucumana de Voleibol (ley 8.830), y otro para la Asociación Tucumana Amateur de Hockey sobre Césped y Pista (ley 8.831). Y en 2019, se cedieron en comodato a la Escuela Normal tres hectáreas por 10 años (con posibilidad de prórroga) para la construcción de un campus deportivo con pista de atletismo, pileta de natación, entre otros.

Temas José CanoTucumánGerónimo Vargas AignasseLince Rugby ClubChristian RodríguezMariano Javier NogueraWalter Berarducci
